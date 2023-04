Miles de personas creen que los sueños tienen algún significado: esta vez, el sueño de un padre habría revelado el paradero de su hijo desaparecido desde diciembre.

El padre de Javier Gutiérrez, joven desaparecido desde hace más de cinco meses, encontró a su hijo tras haber soñado con su ubicación.

“Mi hijo me dijo que estaba en el baño de una casa y me dio un número y allí lo encontré”, declaro el padre de familia luego de haber encontrado al joven en el lugar que soñó.

Coincidencia o revelación, este hecho ha puesto a pensar a más de uno en Jalisco, y en el resto de México.

Jóvenes desaparecidos en Tlajomulco (Tomada de Video / Cortesía)

El sueño de su padre reveló el paradero de un joven

Guadalupe Gutiérrez, padre de familia habitante de Jalisco, pasó más de cuatro meses buscando a su hijo desaparecido, un joven llamado Javier Gutiérrez de 27 años.

Un sueño le habría revelado a este padre que su hijo se encontraba sin vida en una fosa clandestina localizada en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua, municipio de Tlajomulco.

“Yo diario le pedía a Dios y a la Virgen que me dijera, un día se me manifestó mi hijo en un sueño y me dijo en el baño y en el numero de la casa y ahí fue donde lo encontré”, afirmó.

Este padre de familia, siguiendo su revelación, notificó a las autoridades quienes realizaron las respectivas excavaciones y localizaron el cuerpo, identificado por su celular y llaves de su moto.

Fosa en Tlajomulco: localizan a joven desaparecido por un sueño (Tomada de video / Cortesía)

¿Cómo desaparecieron Hugo Garrido y Javier Gutiérrez, a quien el padre de uno asegura haberlo encontrado gracias a un sueño?

Javier Gutiérrez fue localizado sin vida junto a su mejor amigo, Hugo Garrido, con quien sostenía una amistad de más de 15 años.

Los hechos ocurrieron el 11 de diciembre del 2022, cuando ambos acompañaron a dos amigas a su casa ubicada en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua.

Hugo Garrido y Javier Gutiérrez iban abordo de un vehículo Aveo modelo 2020, localizado en días anteriores. Pese a que los cuerpos ya fueron identificados, ninguno ha sido entregado a sus familias.