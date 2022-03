Desaparecidos Jalisco: Familias hallaron 81 cuerpos en fosas clandestinas de Tlajomulco

Jóvenes Buscadores de Sonora y Madres Buscadoras de México reportaron que van 81 cuerpos completos de desaparecidos hallados en fosas clandestinas del municipio de Tlajomulco, Jalisco.

A través de redes sociales, los colectivos de familias de desaparecidos informaron que de la brigada realizada del 21 al 26 de febrero en Jalisco, hallaron 81 cuerpos completos, mismo que ya fueron reportados a las autoridades estatales.

Explicaron que seguirán al pendiente de estos hallazgos hasta que se termine con la identificación de los restos óseos y la investigación correspondiente por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco.

Adicionalmente, Jóvenes Buscadores de Sonora compartieron fotos de lo que encontraron en las fosas clandestinas de cinco fincas en Tlajomulco, en 221 bolsas negras con los restos.

Hallazgos reportados por colectivos de familias de desaparecidos (Twitter)

Pendiente la identificación de cuerpos hallados en Tlajomulco

De acuerdo con Jóvenes Buscadores de Sonora , las autoridades de Jalisco aún no han informado avances en la identificación de los 81 cuerpos, incluso sostienen otra cifra.

El colectivo explica que difunde los hallazgos realizados para que familiares de personas desaparecidas acudan al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para solicitar información genética.

Además señalaron que durante su brigada en Tlajomulco, hubo insuficiencia de material para las búsqueda por parte de la Comisión Estatal y también acusaron hostigamiento de las autoridades que intentaron intimidarlos.

Los hallazgos en este municipio de Jalisco fueron posibles por denuncias anónimas a las páginas de Madres Buscadoras Sonora y de Jóvenes Buscadores de Sonora.

Jalisco dice que hallaron 44 cuerpos en Tlajomulco

Mientras que Jóvenes y Madres buscadores de Sonoran reportan 81 cuerpos encontrados en Tlajomulco, Jalisco, la FGE asegura que sólo han registrado 44, aunque aceptó que la cifra puede aumentar.

Jalisco, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, es el estado con más personas desaparecidas en todo el país pues suman 16 mil 92 casos al 17 de marzo de 2022.

Esto indica que de cada 100 desaparecidos en México, 16 casos ocurren en Jalisco. Apenas en diciembre de 2021, la entidad alcanzó la cifra de 15 mil desapariciones, lo que ya fue superado.

Son los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco los que más desaparecidos reportan en los últimos meses.

Búsqueda en Tlajomulco, Jalisco (Fernando Carranza)

Retrasos para combatir la crisis forense en México

Sobre la crisis forense en México y los retrasos en la identificación de restos, el subsecretario Alejandro Encinas, presentó un informe destacando los avances y problemas más urgentes para atender.

Aunque reconoció que el Gobierno federal no tiene un censo oficial de personas fallecidas sin identificar, retomó la cifra aportada por colectivos de familias de desaparecidos: 52 mil personas sin identificar en todo el país.

Entre los principales problemas forenses en México, Encinas dijo que no existe un censo sobre los cuerpos no identificados ni los no reclamados en las fosas comunes.

Tampoco hay una base de datos genética nacional que permita la confrontación de personas desaparecidas y sus familias;

La información genética que existe no se contrasta y no hay voluntad para hacerlo

La información forense se encuentra fragmentada y los servicios médicos forenses son insuficientes

No existen capacidades institucionales, humanas y políticas para enfrentar la crisis forense

Al día de hoy, 17 de marzo de 2022, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta 99 mil 131 desaparecidos en México, la mayoría de casos concentrados en Jalisco, Tamaulipas y Edomex.