Luis Carlos Nájera es un abogado y político mexicano con una larga trayectoria en cargos de seguridad pública, recordado por haber sido el Secretario de Seguridad en Jalisco y posteriormente el Fiscal General estatal. Si quieres conocer más acerca de su vida, continúa leyendo.

¿Quién es Luis Carlos Nájera?

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco es un abogado y funcionario público mexicano que ha ocupado cargos relevantes en la seguridad y justicia de Jalisco. Fue Secretario de Seguridad Pública en la administración del gobernador Emilio González Márquez, primer Fiscal General del Estado tras la creación de dicha dependencia, y posteriormente fue nombrado Secretario del Trabajo y Previsión Social del estado.

En el 2018 sufrió un atentado en el Centro de Guadalajara, situación que lo hizo dejar el cargo de fiscal.

¿Qué edad tiene Luis Carlos Nájera?

No hay información oficial sobre la fecha de nacimiento de Luis Carlos Nájera, por lo que se desconoce cuál es su edad.

¿Luis Carlos Nájera tiene esposa?

Se desconoce si Luis Carlos Nájera tiene pareja, pues su estado civil se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Luis Carlos Nájera?

Al no contar con su fecha de nacimiento, es imposible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Luis Carlos Nájera tiene hijos?

Sí, Luis Carlos Nájera tiene al menos dos hijos; sin embargo, se desconocen más detalles sobre su vida personal.

¿Qué estudió Luis Carlos Nájera?

Luis Carlos Nájera tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de Guadalajara.

¿En qué ha trabajado Luis Carlos Nájera?

Nájera se ha desempeñado principalmente en cargos relacionados con la seguridad de Jalisco, destacando puestos como: