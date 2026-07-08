El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que fue sometido a una cirugía de emergencia luego de ser diagnosticado con apendicitis aguda, tras presentar un intenso dolor al concluir una reunión con niñas, niños y jóvenes que participarán en la Olimpiada de Matemáticas en Singapur.
“Buenas noches, quiero comunicarles que esta tarde al concluir una reunión con niños y jóvenes que participarán en la Olimpiada de Matemáticas en Singapur, tuve un dolor intenso y fui llevado de inmediato al hospital más cercano donde me diagnosticaron apendicitis aguda.”Pablo Lemus, gobernador de Jalisco
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales la noche del martes 7 de julio, Pablo Lemus explicó que fue trasladado de inmediato al hospital más cercano, donde especialistas confirmaron el diagnóstico de apendicitis aguda y determinaron que debía ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.
Pablo Lemus confirma que permanecerá en reposo tras cirugía por apendicitis
En su publicación, Pablo Lemus señaló que la operación por apendicitis aguda se realizó con éxito y que actualmente se encuentra en proceso de recuperación. Asimismo, indicó que los médicos le recomendaron guardar reposo durante los próximos días para favorecer su evolución.
El gobernador de Jalisco añadió que retomará de manera gradual sus actividades oficiales conforme a las indicaciones del personal médico, por lo que su reincorporación dependerá de su estado de salud y del seguimiento clínico que reciba.
Finalmente, Pablo Lemus agradeció las muestras de apoyo y cerró su mensaje con un breve: “Nos vemos pronto”, acompañado de un emoji de brazo flexionado, transmitiendo tranquilidad sobre su estado de salud tras la intervención de emergencia por apendicitis aguda.