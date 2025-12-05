Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, sostuvo una reunión con Esteban Moctezuma Barragán, Embajador de México en Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer oportunidades diplomáticas y comerciales ante la llegada del Mundial 2026.

Durante el encuentro realizado en Washington se tocaron temas como la colaboración en atención a la comunidad mexicana en la Unión Americana; además, se exploraron nuevos esquemas de cooperación entre ambos gobiernos.

Jalisco refuerza su presencia internacional rumbo al Mundial 2026

Durante su visita por Estados Unidos, el mandatario estatal invitó a la Embajada a hacer promoción en Estados Unidos para visitar Guadalajara durante el Mundial 2026.

Asimismo, Lemus le entregó una camiseta oficial de la Selección Mexicana de Futbol con la leyenda “Jalisco” y el número 26 a Esteban Moctezuma.

En esta edición de la Copa Mundial, Jalisco espera 3 millones de visitantes por los 39 días en que se celebre el Fan Festival en el corazón de Guadalajara.

Pablo Lemus impulsa alianzas diplomáticas y comerciales para Jalisco en Washington DC (Cortesía)

Por otra parte, Pablo Lemus mantuvo reuniones con miembros del Congreso en el Capitolio, donde dialogó con María Elvira Salazar, Congresista Federal y Presidenta del Subcomité de Relaciones Interiores para América Latina, a quien ratificó el trabajo y respaldo desde la entidad como pueblos hermanos.

Durante la reunión, ambas autoridades tocaron el tema sobre la importancia de vigilar el cumplimiento y garantía de los derechos de las personas migrantes, situación que se trabaja desde el Pleno del Congreso.

“Que esta gente pueda salir de la oscuridad, ir a su casa de vuelta después de tantos años. Con la Ley Dignidad, que tengan dignidad de vivir en Estados Unidos (...), y regresar a casa, ir y venir” María Elvira Salazar, congresista federal

Asimismo, se destacó que durante el Sorteo de la Copa Mundial, los tres Jefes de Estado de los países estarán presentes:

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos de América

Mark Carney, Primer Ministro de Canadá

Finalmente, Pablo Lemus le entregó a María Elvira Salazar una camiseta oficial de la Selección Mexicana de Fútbol.