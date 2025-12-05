Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, sostuvo una reunión con Esteban Moctezuma Barragán, Embajador de México en Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer oportunidades diplomáticas y comerciales ante la llegada del Mundial 2026.
Durante el encuentro realizado en Washington se tocaron temas como la colaboración en atención a la comunidad mexicana en la Unión Americana; además, se exploraron nuevos esquemas de cooperación entre ambos gobiernos.
Jalisco refuerza su presencia internacional rumbo al Mundial 2026
Durante su visita por Estados Unidos, el mandatario estatal invitó a la Embajada a hacer promoción en Estados Unidos para visitar Guadalajara durante el Mundial 2026.
Asimismo, Lemus le entregó una camiseta oficial de la Selección Mexicana de Futbol con la leyenda “Jalisco” y el número 26 a Esteban Moctezuma.
En esta edición de la Copa Mundial, Jalisco espera 3 millones de visitantes por los 39 días en que se celebre el Fan Festival en el corazón de Guadalajara.
Por otra parte, Pablo Lemus mantuvo reuniones con miembros del Congreso en el Capitolio, donde dialogó con María Elvira Salazar, Congresista Federal y Presidenta del Subcomité de Relaciones Interiores para América Latina, a quien ratificó el trabajo y respaldo desde la entidad como pueblos hermanos.
Durante la reunión, ambas autoridades tocaron el tema sobre la importancia de vigilar el cumplimiento y garantía de los derechos de las personas migrantes, situación que se trabaja desde el Pleno del Congreso.
“Que esta gente pueda salir de la oscuridad, ir a su casa de vuelta después de tantos años. Con la Ley Dignidad, que tengan dignidad de vivir en Estados Unidos (...), y regresar a casa, ir y venir”María Elvira Salazar, congresista federal
Asimismo, se destacó que durante el Sorteo de la Copa Mundial, los tres Jefes de Estado de los países estarán presentes:
- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México
- Donald Trump, Presidente de Estados Unidos de América
- Mark Carney, Primer Ministro de Canadá
Finalmente, Pablo Lemus le entregó a María Elvira Salazar una camiseta oficial de la Selección Mexicana de Fútbol.