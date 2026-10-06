Las labores de inteligencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco permitieron localizar en Sinaloa a Víctor Eustacio “N”, quien era buscado por los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada, relacionados con hechos ocurridos en Guadalajara en 2012.

La detención se concretó el pasado 3 de octubre en Culiacán, mediante la colaboración entre las fiscalías de Jalisco y Sinaloa y la ejecución de un mandamiento decretado por el Juzgado Décimo Sexto de lo Penal del Primer Partido Judicial.

Detención se suma a otras ocho aprehensiones

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, la detención de Víctor Eustacio “N” se suma a la de otras ocho personas que previamente habían sido aprehendidas mediante la misma orden por los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada.

Según las investigaciones, el ahora detenido presuntamente formaba parte de una banda dedicada al secuestro. Sus integrantes son señalados por su posible participación en la privación de la libertad de un hombre ocurrida el 26 de noviembre de 2012 en Guadalajara.

Por la liberación de la víctima, los presuntos responsables habrían solicitado una fuerte suma de dinero. Aunque, según las indagatorias, se realizó un pago, el hombre fue privado de la vida en un inmueble ubicado en la colonia La Cruz, en Guadalajara.

La Fiscalía del Estado de Jalisco señaló que continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer los casos denunciados, independientemente del tiempo transcurrido, con el objetivo de procurar justicia y evitar la impunidad.