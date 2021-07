Odalis Santos Mena murió por reacción a la anestesia, confirma la Fiscalía de Jalisco

México.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco confirmó que la influencer Odalis Santos Mena murió debido a una reacción a la anestesia.

En conferencia de prensa, la Fiscalía detalló que la causa de muerte de Odalis Santos Mena está asociada a una reacción a los medicamentos encontrados en su cuerpo, específicamente, la anestesia.

“La causa de muerte efectivamente fue una reacción anafiláctica que está asociada con los medicamentos que fueron encontrados en el cuerpo de la víctima, concretamente las anestesias locales que se aplicaron, en este caso la lidocaína y la bubifrocaína”. Guillermo Flores Tovar

Guillermo Flores Tovar, director de Investigación Especializada, explicó que las indagatorias se han realizado para poder determinar la presencia de alguna posible negligencia o responsabilidad médica.

Seguirá investigación en clínica ‘Skin Piel’, donde murió Odalis Santos Mena

El director de Investigación Especializada aseguró que continúan investigando la clínica dermatológica ‘Skin Piel’ por la muerte de la influencer Odalis Santos Mena.

Dijo que al no encontrar respuesta por parte de la clínica, solicitaron una orden de cateo y fueron asegurados algunos de los indicios para la investigación.

“Es muy prematuro en estos momentos determinar sobre la responsabilidad o la negligencia médica, lo que se va a estar realizando en este caso son varias entrevistas”. Guillermo Flores Tovar

La FGE hará entrevistas al personal que trabaja en la clínica, así como a la pareja y entrenador de Odalis, para integrarlos a la carpeta de investigación.

Falta dictamen pericial sobre muerte de Odalis Santos Mena

De acuerdo con la Fiscalía, aún falta realizar un dictamen especializado para determinar de manera pericial y científica, si habría negligencia o responsabilidad médica, o algún otro delito.

Sobre este mismo tema, el asesor de la familia de Odalis Santos, Franco Rubalcaba, dijo que están a la espera de que se recaben más datos de prueba sobre la causa de muerte.

“Se solicita un dictamen para saber cuál fue exactamente la causa de muerte de Odalis; en la conclusión de la necropsia dice que es por una alergia, anafiláctica, pero con la misma anestesia que se le aplicó”. Franco Rubalcaba

El asesor explicó que aunque la causa de muerte ya está definida, no saben con claridad si se le aplicó mal la anestesia, si no era la adecuada, fue en exceso, o no fue intramuscular, “no sabemos por qué” .

Odalis Santos Mena (@odalis_sm / Instagram)

Muere la influencer Odalis Santos Mena

Odalis Santos Mena murió de un paro respiratorio luego de que se le aplicó anestesia previo a realizarle el tratamiento ‘Mira Dry’ en la clínica ‘Skin Piel’ de Guadalajara, el pasado 7 de julio.

El tratamiento en cuestión tiene como objetivo evitar la sudoración excesiva y la influencer fue contratada para documentar y difundirlo en sus redes sociales.

Odalis documentó todo el proceso previo a través de su cuenta de Instagram. Tras su muerte, la familia denunció irregularidades como que la clínica no contaba con aviso de funcionamiento.

Además, acusaron que la persona que la anestesió no era médico anestesiólogo, el personal no estaba especializado y que la clínica no pidió el apoyo de los servicios médicos de urgencias.