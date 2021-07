Luego de darse a conocer la muerte de Odalis Santos Mena tras someterse al tratamiento estético MiraDry, las redes han reaccionado a su muerte pidiendo justicia por la joven de 23 años.

La muerte de Odalis Santos Mena, influencer originaria de Guadalajara, conmocionó a las redes luego de someterse a un tratamiento estético MiraDry de la empresa Skin Piel que promete eliminar el sudor excesivo y mal olor de las axilas.

Este tratamiento llamado MiraDry le costó la vida a Odalis Santos Mena quien se sometió al tratamiento realizado por el personal y no por médicos especialistas.

Odalis Santos Mena (Cortesía)

¿Qué es el MiraDry?

El tratamiento MiraDry es un tratamiento que, de acuerdo con su página, promete reducir de manera efectiva el sudor.

La página asegura que el tratamiento MiraDry está autorizado por la FDA y COFEPRIS reduciendo de manera efectiva el sudor excesivo, mal olor y vello en las axilas con resultados inmediatos en una sola sesión.

El procedimiento del MiraDry se enfoca en que el paciente recibe microondas de forma precisa y enfocadas en las glándulas de sudor, así como el folículo del vello.

Estas ondas se concentran en el contacto de la grasa y la piel para lograr la disminución de sudor y olor de la axila mediante una plantilla de tatuaje en la piel.

Luego se aplica un enfriamiento de hidrocerámica para proteger la piel a medida que el calor se extiende por toda la zona tratada con el MiraDry.

Para el tratamiento se requiere de anestesia para la axila que usualmente debe ser aplicado por un médico anestesiólogo.

Odalis Santos Mena entró en paro cardiaco tras aplicarle la anastesia

En el caso de Odalis Santos Mena, la influencer no fue tratada por un médico, sino por los trabajadores de la clínica de belleza Skin Piel.

Este hecho provocó que Odalis Santos Mena de 23 años entrara en paro cardiaco tras aplicarle la anestesia a los pocos minutos, provocando así su muerte.

Los familiares de Odalis Santos Mena aseguran que hubo varias irregularidades en la clínica luego de que la influencer se sometiera al tratamiento MiraDry.

Entre ellas que no contaban con equipo de primeros auxilios, no contaban con el apoyo de médicos y no se les dio aviso a las autoridades.