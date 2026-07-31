Santos Guzmán López es un médico, académico e investigador mexicano que tras su sólida carrera es el actual rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Por lo que a continuación encontrarás todos los detalles importantes sobre el rector de la UANL, Santos Guzmán López.

¿Quién es Santos Guzmán López?

Santos Guzmán López es un médico y académico mexicano que nació el 18 de octubre de 1958 en el municipio de Doctor Arroyo del estado de Nuevo León.

¿Quién es Santos Guzmán López? Rector de la UANL (UANL)

¿Qué edad tiene Santos Guzmán López, el rector de la UANL?

Santos Guzmán López, rector de la UANL tiene 67 años de edad.

¿Quién es la esposa de Santos Guzmán López?

Se sabe que Santos Guzmán López está casado, se conoce que su esposa se llama Rosy.

¿De qué signo zodiacal es Santos Guzmán López, el rector de la UANL?

Al haber nacido el 18 de octubre, el signo zodiacal del rector de la UANL, Santos Guzmán López es Libra.

¿Cuántos hijos tiene Santos Guzmán López?

No se tiene el detalles sobre hijos de Santos Guzmán López

¿Qué estudió Santos Guzmán López, el rector de la UANL?

Santos Guzmán López, el rector de la UANL tiene su estudios profesionales dentro de la misma institución que hoy preside:

Licenciatura de Médico Cirujano y Partero por la Facultad de Medicina. Maestría en Salud Pública con Especialidad en Salud en el Trabajo por la Facultad de Salud Pública y Nutrición. Doctorado en Medicina.

¿En qué ha trabajado Santos Guzmán López?

Santos Guzmán López cuenta con más de 40 años de carrera en la medicina, la docencia y la administración pública universitaria dentro de la UANL donde ha sido: