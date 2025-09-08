Jalisco rinde homenaje a Guillermo Cosío Vidaurri en su 96 aniversario

En Jalisco, se llevó a cabo un emotivo homenaje para conmemorar el 96 aniversario del nacimiento del ex gobernador Guillermo Cosío Vidaurri.
La Cátedra Guillermo Cosío Vidaurri, A.C. organizó el homenaje el pasado sábado 6 de septiembre en el patio central de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Guadalajara, en un encuentro que reunió a más de 600 invitados, incluyendo familiares, amigos, colaboradores y discípulos.
El homenaje a Guillermo Cosío Vidaurri fue conducido por su hija Idolina Cosío Gaona, quien destacó los cargos públicos que ha desempeñado su padre, así como su legado político y social.
Jalisco destaca legado de Guillermo Cosío Vidaurri en su 96 aniversario
Durante el homenaje a Guillermo Cosío Vidaurri, diversas personalidades compartieron anécdotas y enseñanzas relacionadas con la trayectoria quien gobernó Jalisco con el lema "Por la grandeza de Jalisco“.
Su nieta, Paola Carolina Cosío Patiño, resaltó la vocación de servicio y la humildad de Guillermo Cosío Vidaurri, así como de cómo él recordaba a cada persona por su nombre, su historia y su familia.
La presidenta de la Cátedra Guillermo Cosío Vidaurri, A.C., Patricia Campos González, subrayó que Guillermo Cosío fue un político que concebía la política como una vocación de vida y un acto de servicio.
El presidente del Consejo Consultivo de la Universidad de Guadalajara, Adalberto Ortega Solís, destacó el papel de Cosío Vidaurri como catedrático y su impacto en la mencionada casa de estudios, donde impulsó una red universitaria que acercó la educación a distintas zonas del estado.
¿Quién fue Guillermo Cosío Vidaurri?
Guillermo Cosío Vidaurri fue un destacado abogado y político afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
A lo largo de su trayectoria pública, Guillermo Cosío Vaidaurri desarrolló diversos cargos en Jalisco y a nivel federal.
Algunos de los cargos destacados que desempeñó Cosío Vidaurri en su trayectoria son:
- Presidente municipal de Guadalajara (1971–1973)
- Diputado federal por Jalisco en diversos periodos
- Secretario general del PRI en 1981
- director del Metro CDMX
- secretario general de gobierno del entonces Distrito Federal (1982–1988)
- Gobernador de Jalisco (1989–1992)
- embajador de México en Guatemala