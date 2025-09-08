Jalisco rinde homenaje a Guillermo Cosío Vidaurri en su 96 aniversario

En Jalisco, se llevó a cabo un emotivo homenaje para conmemorar el 96 aniversario del nacimiento del ex gobernador Guillermo Cosío Vidaurri.

La Cátedra Guillermo Cosío Vidaurri, A.C. organizó el homenaje el pasado sábado 6 de septiembre en el patio central de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Guadalajara, en un encuentro que reunió a más de 600 invitados, incluyendo familiares, amigos, colaboradores y discípulos.

El homenaje a Guillermo Cosío Vidaurri fue conducido por su hija Idolina Cosío Gaona, quien destacó los cargos públicos que ha desempeñado su padre, así como su legado político y social.

Durante el homenaje a Guillermo Cosío Vidaurri, diversas personalidades compartieron anécdotas y enseñanzas relacionadas con la trayectoria quien gobernó Jalisco con el lema "Por la grandeza de Jalisco“.

Su nieta, Paola Carolina Cosío Patiño, resaltó la vocación de servicio y la humildad de Guillermo Cosío Vidaurri, así como de cómo él recordaba a cada persona por su nombre, su historia y su familia.

La presidenta de la Cátedra Guillermo Cosío Vidaurri, A.C., Patricia Campos González, subrayó que Guillermo Cosío fue un político que concebía la política como una vocación de vida y un acto de servicio.

El presidente del Consejo Consultivo de la Universidad de Guadalajara, Adalberto Ortega Solís, destacó el papel de Cosío Vidaurri como catedrático y su impacto en la mencionada casa de estudios, donde impulsó una red universitaria que acercó la educación a distintas zonas del estado.

¿Quién fue Guillermo Cosío Vidaurri?

Guillermo Cosío Vidaurri fue un destacado abogado y político afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A lo largo de su trayectoria pública, Guillermo Cosío Vaidaurri desarrolló diversos cargos en Jalisco y a nivel federal.

Algunos de los cargos destacados que desempeñó Cosío Vidaurri en su trayectoria son:

Presidente municipal de Guadalajara (1971–1973)

(1971–1973) Diputado federal por Jalisco en diversos periodos

por Jalisco en diversos periodos Secretario general del PRI en 1981

en 1981 director del Metro CDMX

secretario general de gobierno del entonces Distrito Federal (1982–1988)

del entonces (1982–1988) Gobernador de Jalisco (1989–1992)

(1989–1992) embajador de México en Guatemala