Jalisco rinde homenaje a Guillermo Cosío Vidaurri en su 96 aniversario

En Jalisco, se llevó a cabo un emotivo homenaje para conmemorar el 96 aniversario del nacimiento del ex gobernador Guillermo Cosío Vidaurri.

La Cátedra Guillermo Cosío Vidaurri, A.C. organizó el homenaje el pasado sábado 6 de septiembre en el patio central de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Guadalajara, en un encuentro que reunió a más de 600 invitados, incluyendo familiares, amigos, colaboradores y discípulos.

El homenaje a Guillermo Cosío Vidaurri fue conducido por su hija Idolina Cosío Gaona, quien destacó los cargos públicos que ha desempeñado su padre, así como su legado político y social.

Durante el homenaje a Guillermo Cosío Vidaurri, diversas personalidades compartieron anécdotas y enseñanzas relacionadas con la trayectoria quien gobernó Jalisco con el lema "Por la grandeza de Jalisco“.

Su nieta, Paola Carolina Cosío Patiño, resaltó la vocación de servicio y la humildad de Guillermo Cosío Vidaurri, así como de cómo él recordaba a cada persona por su nombre, su historia y su familia.

La presidenta de la Cátedra Guillermo Cosío Vidaurri, A.C., Patricia Campos González, subrayó que Guillermo Cosío fue un político que concebía la política como una vocación de vida y un acto de servicio.

El presidente del Consejo Consultivo de la Universidad de Guadalajara, Adalberto Ortega Solís, destacó el papel de Cosío Vidaurri como catedrático y su impacto en la mencionada casa de estudios, donde impulsó una red universitaria que acercó la educación a distintas zonas del estado.

¿Quién fue Guillermo Cosío Vidaurri?

Guillermo Cosío Vidaurri fue un destacado abogado y político afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A lo largo de su trayectoria pública, Guillermo Cosío Vaidaurri desarrolló diversos cargos en Jalisco y a nivel federal.

Algunos de los cargos destacados que desempeñó Cosío Vidaurri en su trayectoria son:

  • Presidente municipal de Guadalajara (1971–1973)
  • Diputado federal por Jalisco en diversos periodos
  • Secretario general del PRI en 1981
  • director del Metro CDMX
  • secretario general de gobierno del entonces Distrito Federal (1982–1988)
  • Gobernador de Jalisco (1989–1992)
  • embajador de México en Guatemala
Guillermo Cosío Vidaurri, ex gobernador de Jalisco
