En redes sociales circula el video de un hombre borracho que desarmó a un policía en el municipio de Tequila, Jalisco y comenzó a disparar a lo loco.

Los hechos ocurrieron ayer domingo 30 de septiembre por la tarde en el Centro de Tequila, donde un grupo de elementos de la Comisaría de la Policía Municipal intentaron detener a un hombre en estado de ebriedad.

Sin embargo, más de un video captó un forcejeo entre la persona detenida y las autoridades. Dicho sujeto logró arrebatarle el arma a uno de los policías y desató una balacera que generó pánico entre las personas que se encontraban en plena plaza principal disfrutando del fin de semana.

VIDEO: Hombre borracho desarmó a un policía en Tequila, Jalisco y desató una balacera

Ayer 30 de septiembre, más de un video captó a un hombre borracho que desarmó a un policía en Tequila, Jaslico y desató una balacera en el Centro de dicho municipio.

En redes sociales circulan grabaciones de los momentos previos a la serie de detonaciones que se escucharon en Tequila, donde el hombre estaba siendo sometido frente a la plaza principal del municipio, lo cual llamó la atención de algunas personas que captaron en video la escena.

Sin embargo, antes de que las autoridades pudieran proceder, el sujeto logró forcejear con los policías e incluso arrebatarle el arma a uno de ellos y disparó toda la carga de la pistola.

En los videos que circulan en la red social X, se escucharon al menos 16 detonaciones del arma de fuego, situación que generó pánico alrededor de la zona.

🚨 En pleno centro de #Tequila, Jalisco, un turista alcoholizado desarmó a un policía municipal y disparó al suelo en varias ocasiones. No hubo lesionados, solo el susto. El agresor y dos acompañantes ya fueron detenidos. pic.twitter.com/y6YIg9mrKO — ALERTA GDL  (@AlertaGDL) September 1, 2025

VIDEO: Turistas corren asustados por hombre borracho que desarmó a un policía en Tequila, Jalisco

En otro video que circuló en redes sociales, algunos turistas que se encontraban en el municipio de Tequila, Jalisco corrieron asustados por el caso de un hombre borracho que logró desarmar a un policía en la plaza central del municipio.

“¡Corre, a la verga, no, a la verga, no mames!”, se escuchó decir sus acompañantes a la persona que grabó el video con su celular, luego de captar el momento del forcejeo con las autoridades.

Posteriormente, los testigos de esta escena buscaron refugiarse en el kiosko de la plaza central de Tequila; “agáchense, agánchense”, dijo uno de ellos, y otro agregó sorprendido “le quitó la pistola...”.