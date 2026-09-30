Jalisco se ubica como líder nacional en trasplantes renales de donante vivo, al registrar 308 procedimientos en lo que va del año, de acuerdo con datos del Centro Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco (Cetrajal).

La entidad también se encuentra entre los estados que realizan un mayor número de trasplantes de órganos y tejidos en el país. En promedio, durante este año se han realizado tres trasplantes por día en Jalisco.

A través de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y el Cetrajal se mantienen acciones para promover la cultura de donación de órganos y tejidos, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que requieren un trasplante.

Jalisco lidera trasplantes renales de donante vivo a nivel nacional (cortesía)

Jalisco suma 308 trasplantes renales de donante vivo

El secretario de Salud del Estado de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, destacó los resultados registrados en el marco del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora cada 26 de septiembre.

Jalisco lidera trasplantes renales de donante vivo a nivel nacional (cortesía)

Jalisco, entre otros logros, es el estado que tiene un mayor número de trasplantes renales en el país. Recordemos que el trasplante renal es el que más se requiere en México y, de hecho, en todo el mundo. Jalisco, además, ha venido realizando cada vez más trasplantes renales, de origen cadavérico. Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud del Estado de Jalisco

Además de los 308 trasplantes renales de donante vivo, el estado registra 88 trasplantes provenientes de donaciones de origen cadavérico.

De acuerdo con la SSJ, el crecimiento de este tipo de donaciones se relaciona principalmente con la solidaridad de las familias y de las personas que expresaron en vida su deseo de ser donantes.

El secretario de Salud del Estado de Jalisco, Héctor Raúl Pérez señaló que la donación cadavérica puede beneficiar o salvar hasta diez vidas de personas que dependen de un órgano que únicamente puede obtenerse después de la muerte encefálica del donante.

Jalisco registra 795 trasplantes de órganos y tejidos

De acuerdo con datos del Cetrajal, en lo que va del año se han realizado 795 trasplantes de órganos y tejidos en Jalisco.

La cifra incluye procedimientos de corazón, pulmón, hígado, útero y trasplantes combinados, como los de hígado y riñón.

Jalisco lidera trasplantes renales de donante vivo a nivel nacional (cortesía)

Las autoridades estatales mantienen las acciones de promoción de la donación de órganos y tejidos a través del Cetrajal, con el propósito de fortalecer esta cultura y contribuir a que más personas puedan acceder a un trasplante.