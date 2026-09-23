El Gobierno de Pablo Lemus Navarro fortalece las corporaciones de seguridad de Jalisco con más elementos, vehículos y equipamiento especializado, con el objetivo de ampliar su capacidad operativa para realizar labores de prevención, vigilancia y atención a la ciudadanía.

Actualmente, la estrategia estatal cuenta con una fuerza operativa de más de 6 mil 300 elementos desplegados en distintas áreas de seguridad, con presencia en municipios, carreteras y vialidades de la entidad.

Jalisco suma más de 6 mil 300 elementos a su estrategia de seguridad

Entre los elementos que integran esta fuerza se encuentran 2 mil 570 integrantes de la Policía Estatal Preventiva, quienes realizan labores de prevención y vigilancia en el territorio jalisciense.

A ellos se suman 130 elementos de la Policía Estatal de Caminos, encargados de brindar seguridad en las carreteras de Jalisco, así como mil 800 integrantes de la Policía Vial, quienes trabajan en las vialidades del estado.

La estrategia también contempla a integrantes de la Policía Estatal Penitenciaria, la Fiscalía del Estado y grupos especializados, que complementan las labores de seguridad y atención a la ciudadanía.

Jalisco suma más de 6 mil 300 elementos a su estrategia de seguridad (Cortesía)

Pablo Lemus refuerza equipamiento de las corporaciones de seguridad

El Gobierno de Pablo Lemus también ha impulsado la entrega de vehículos, motocicletas y equipamiento especializado para proporcionar mejores herramientas a los elementos durante el desempeño de sus funciones.

Con estos recursos, las corporaciones cuentan con mayores capacidades para desarrollar sus tareas de prevención, vigilancia y atención en diferentes puntos del estado.

De esta manera, Jalisco busca fortalecer la presencia policial y la capacidad de respuesta en carreteras, vialidades y municipios, mediante una estrategia que combina personal operativo y equipamiento para las distintas corporaciones de seguridad.