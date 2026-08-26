El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó que la entidad se consolidó como el estado con las mejores finanzas públicas de México, al convertirse en la primera y única entidad del país en contar con tres calificaciones crediticias “AAA”, otorgadas por agencias internacionales como Fitch Ratings, PCR Verum y HR Ratings.

El mandatario enfatizó que esta solidez financiera permitirá destinar mayores recursos a obras públicas y mejorar la calidad de los servicios para las familias jaliscienses.

HR Ratings eleva la calificación crediticia de Jalisco a HR AAA con perspectiva estable

El cambio de nivel se concretó tras la actualización de HR Ratings, agencia que elevó la calificación del estado de “HR AA+” a “HR AAA” con perspectiva estable, alcanzando el techo máximo de su escala nacional.

De acuerdo con la evaluadora, este resultado responde a una gestión fiscal eficiente respaldada por los siguientes factores:

Reducción proyectada en el nivel de endeudamiento relativo.

Crecimiento en los Ingresos de Libre Disposición, impulsado por el dinamismo económico local.

Fortalecimiento de la liquidez a través de estrategias efectivas de recaudación y fiscalización.

Resultados superavitarios sostenidos en las arcas estatales.

Al respecto, Pablo Lemus recordó su trayectoria en el sector financiero y subrayó que desde el inicio de su administración asumió el compromiso de colocar a Jalisco a la cabeza en la gestión de recursos públicos a nivel nacional.

Reducción de deuda y superávit consolidan la liquidez de Jalisco hasta 2029

El nivel de calificación crediticia confirma la capacidad del estado para cumplir con sus compromisos financieros y garantiza estabilidad para los próximos años.

En su reporte, HR Ratings detalló que al cierre de 2025 la Deuda Neta Ajustada representó el 25% de sus Ingresos de Libre Disposición, cifra menor al 29.7% registrado en 2024.

Asimismo, se ratificó que la entidad no ha contratado deuda a corto plazo desde 2021. Con un superávit primario del 1.3% de sus ingresos totales en 2025, las proyecciones de la agencia señalan que Jalisco mantendrá un superávit promedio del 0.7% entre 2026 y 2029.