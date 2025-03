La verdad sobre los crematorios de Teuchitlán Hoy compartimos con ustedes los videos del día del hallazgo de los restos calcinados en Teuchitlán el 5 de Marzo. Queremos dejar claro que estos no son hornos comunes, sino crematorios utilizados para calcinar cuerpos humanos. A diferencia de lo que algunos han dicho, estos crematorios tienen una base de ladrillo y piedra, que claramente se alcanzan a ver y fueron utilizados para calcinar cuerpos. La evidencia es clara y contundente. Durante dieciséis días que han transcurrido, hemos esperado incansablemente para descubrir la verdad. En los últimos quince días, han encontrado cubetas llenas de huesos y restos óseos calcinados por los peritos y personal del IJCF. No es un montaje, no es una invención. Es la cruda realidad que hemos encontrado en Teochitlán. Queremos que la verdad sea conocida y que se haga justicia por las víctimas. Queremos que Fiscalía General de la República tmb tenga esto como antecedente de que así fueron localizados, Cabe destacar que este rancho Tenía muchos años operando y mucho tiempo reclutando personas, saquen sus conclusiones. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) #LaVerdadSobreTeuchitlán #CrematoriosDeTeuchitlán #JusticiaParaLasVíctimas"