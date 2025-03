Roberto, sobreviviente del Rancho Izaguirre del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) compartió la forma en la que llegó a este lugar en Jalisco, uno de los estados más peligrosos de México, por la promoción de una supuesta oferta laboral para conseguir una visa de Estados Unidos, por parte de autoridades de Chilpancingo.

En entrevista para Azucena Uresti Roberto compartió que llegó al Rancho Izaguirre del CJNG en 2023 en grupo de alrededor de 70 personas que ll egaron pensando que serían capacitados para conseguir una visa de trabajo conocida como h2o .

Sin embargo, al llegar al lugar, las condiciones de trabajo cambiaron a las prometidas, pues de un mes de supuesta capacitación que tenían que hacer, les dijeron que se quedarían un año.

Roberto compartió que, pese a que este rancho en Teuchitlán fue recientemente conocido por la presunta desaparición de cientos de personas, él se dedicó a cosechar fresas el tiempo que permaneció en el lugar; escapó cuando descubrió la violencia que se ejercía.

De acuerdo con Roberto, fue invitado a participar en una capacitación de un mes para conseguir la visa h2o para trabajar en Estados Unidos “hace dos años exactamente”.

La invitación a esta supuesta oferta laboral se realizó a través de autoridades del municipio de Chilpancingo y, mientras los convencían de participar, sostuvieron reuniones en el ayuntamiento y las oficinas de Relaciones Exteriores, por lo que decidió aceptar.

Sin embargo, cuando se embarcó en un supuesto viaje a Guanajuato, donde supuestamente lo adiestrarían, no sabía que terminaría en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde “las condiciones en las que estuvimos fueron difíciles”.

El grupo en el que llegó era de aproximadamente 70 personas; sin embargo, al momento de su llegada, vio que había al menos 500 personas en la misma situación que él.

Roberto permaneció en el rancho del CJNG sin tener conocimiento de que se trataba de una zona operada por la delincuencia organizada, pues se dedicó a cosechar fresa.

Sin embargo, recordó que permaneció en condiciones precarias, pues los mantenían encerrados y sólo los sacaban para llevarlos a trabajar.

Roberto compartió que él, como las decenas de personas que llegaron junto con él, pensó que se encontraban en algún lugar de Guanajuato y no fue sino hasta poco antes de escapar que descubrió que en realidad estaba en Jalisco.

Al llegar, les dijeron que mientras cumplieran con su trabajo y se portaran bien, recibirían su pago y la posibilidad de tener la visa para trabajar en Estados Unidos; a cambio, debían pasar un año de “capacitación” en el Rancho Izaguirre.

Al llegar notó que no era nada de lo que le habían prometido; sin embargo, decidió quedarse para poder conseguir la visa de trabajo a Estados Unidos.

A partir de ese momento fue cuando les dijeron: “ustedes van a estar aquí durante un año y si ustedes se portan bien, hacen las cosas correctamente van a poder adquirir una visa”; aquellos que quisieran irse, debían hacerlo con sus propios medios, les informaron.

Trabajó para el grupo sin saber que se trataba del CJNG, pues los trasladaban de las trailas donde dormían hacia los campos de cultivo de fresa y no podían salir en ningún momento, pero “hubo una situación una noche donde golpearon a unos compañeros y nos percatamos que había gente armada”.

Esa noche, sus supervisores les dijeron que no era seguro estar ahí y debían salir de inmediato; sin embargo, no logró escapar esa noche como otros más, quienes se fueron a bordo de un camión del municipio.

“Concluimos que no estábamos en un lugar seguro y los supervisores que nos tenían ahí nos empezaron a decir que no era seguro estar ahí y que teníamos que salir de inmediato. Fue ahí cuando nosotros pedimos auxilio. Mandaron un autobús del municipio para que se vinieran estas personas pero no todos pudimos alcanzar a a salir...Nos esperamos unos días más, los sueldo bajaron y lo que alcanzamos a juntar para poder pagar el autobús fue con la cantidad con la que regresamos y fue la forma en la que nos escapamos de allá”

Roberto, sobreviviente del rancho Izaguirre del CJNG