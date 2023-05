Un payaso que trabaja en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, vendiendo globos y tomando fotografías fue herido con una piedra y asaltado por un par de hombres desconocidos la noche del domingo 7 de mayo.

Al trabajador de unos 50 años, conocido como el “payaso Eso”, le robaron 300 pesos que había juntado tras un largo día de trabajo en las calles del centro de Guadalajara.

La agresión inicial se dio en el Mercado Corona de la zona centro de Guadalajara y posteriormente se traslado a la Plaza de la Liberación, donde pidió ayuda médica.

El “payaso Eso” fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y Policía de Guadalajara, luego de que acudió a las autoridades a pedir ayuda ante una lesión en un pómulo.

Al ser atendido por el hecho desafortunado, aún tuvo la actitud para saludar a las cámaras de los medios de comunicación presentes, como se ve en las imágenes del medio local de nota roja de Guadalajara ‘Guardia Nocturna’.

Payaso vuelve a su casa sin dinero y con el temor de volver a ser atacado

Tras ser atendido, el “payaso Eso” se fue a su casa sin el dinero de su trabajo y con el temor de volver a ser ubicado o nuevamente atacado.

La Policía de Guadalajara no ha dado con los asaltantes, no obstante, no se conocen mayores características de los atacantes.

La única característica que se pudo rescatar del par de asaltantes es que pudieron ser un par de extranjeros con acento sudamericano.

En esta ocasión la situación fue particular ya que en otras ocasiones han sido asaltantes disfrazados de payaso los que aprovechan es situación para asaltar.

Otro payaso asaltado, quien hacía labor altruista

Una situación similar es la que le sucedió al payaso Dr. Cosquillas, de 51 años, quien en 2020 fue asesinado en un asalto.

Este doctor y payaso era reconocido por impartir terapias de risas a niños enfermos de cáncer en Puebla.

El doctor que hacía terapias de risa de manera altruista murió de un disparo en la cabeza mientras se encontraba en un local de nutrición con otras personas.

Organizaciones civiles y médicas lamentaron en ese momento su pérdida por el reconocible trabajo que hacía.