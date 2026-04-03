La cadena de gimnasios Smart Fit en Acapulco, Guerrero colocó publicidad sobre fichas de desaparecidos en un lugar que “tradicionalmente” se usa para la divulgación de desapariciones.

Tras las críticas, Smart Fit salió a brindar disculpas al Colectivo Memoria, Verdad y Justicia Acapulco, asegurando que está en contacto con ellos para “remediar el error”.

Smart Fit cubre fichas de desaparecidos con publicidad

A través de medios en Acapulco, se dio a conocer el llamado que el Colectivo Memoria, Verdad y Justicia, hizo sobre Smart Fit por sus acciones a las fichas de desaparecidos.

Según la información brindada, el Colectivo realizó la pega fichas de desaparecidos en bardas que “tradicionalmente” han sido designadas para ello en la vía rápida de Coyuca de Benítez-Acapulco.

Sin embargo, Smart Fit decidió pegar publicidad de sus gimnasios sobre las fichas de desaparecidos, lo que causó indignación por la nula empatía ante las familias buscadoras en Acapulco.

Ante ello, una de las madres buscadores del Colectivo, compartió las acciones en redes sociales, acusando que además del “Estado” ahora iban a tener que luchar contra la “indiferencia de algunas empresas”.

Smart Fit coloca publicidad sobre fichas de desaparecidos en Acapulco. (Especial)

Smart Fit quita publicidad de fichas de desaparecidos y pide disculpas por la indiferencia

La cadena de gimnasio Smart Fit, pegó publicidad sobre fichas de desaparecidos en Acapulco, pero tras el reclamo, decidió quitarla y ofrecer disculpas.

A través de un comunicado desde Smart Fit México, se informó del retiro de su publicidad en Acapulco reconociendo “el significado” de respetar los espacios destinados para la difusión de personas desaparecidas.

Sin embargo, se aseguró que todo se trató de “un error”, por lo que hicieron el retiro y se pusieron en contacto con el Colectivo Memoria, Verdad y Justicia para “remediar la situación”.

“La publicidad ya fue retirada y estamos en contacto directo con el colectivo para remediar la situación. Además, estamos implementando medidas internas y reforzando nuestros procesos para asegurar que esto no vuelva a suceder”. Comunicado de Smart Fit.