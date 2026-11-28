La Fiscalía del estado de Jalisco informó que el viernes 27 de noviembre llevó a cabo una nueva detención por el caso del feminicidio de la influencer Valeria Márquez.

De acuerdo con las autoridades, se trata de Sergio Javier, quien fue detenido en la colonia Anexo San Rafael de Uruapan, Michoacán, en un operativo conjunto entre corporaciones estatales y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Suman dos detenciones por el feminicidio de Valeria Márquez

A través de un comunicado, la Fiscalía de Jalisco confirmó que en colaboración con autoridades federales y de Michoacán, logró la captura de Sergio Javier, vinculado al feminicidio de Valeria Márquez.

Tras la detención, el imputado fue conducido al centro penitenciario de Puerta Grande, en Jalisco, donde un juez determinará su situación legal.

Las indagatorias señalan que Sergio Javier mantenía una orden de aprehensión vigente por su probable participación activa antes, durante y después del feminicidio, ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco.

Valeria Márquez en un video de Pillín Guzmán (Pillín Guzmán / Tomada de YouTube)

Esta detención representa la segunda captura sobre este caso, sumándose a la efectuada contra Iván Martín, señalado como coautor material del crimen.

Por su parte, la SSPC vinculó la autoría intelectual a Francisco “N”, expareja sentimental de Valeria Márquez e hijo de un presunto líder delictivo conocido como El R1.

Las investigaciones señalan que la víctima sufría amenazas previas por parte del sospechoso, quien habría solicitado la participación de Sergio Javier y otros integrantes de la estructura criminal para consumar el feminicidio.