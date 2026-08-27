La Fiscalía General del Estado de Jalisco aseguró el predio encontrado por un colectivo en Tlajomulco de Zúñiga, quienes acusan posible crematorio clandestino.

Desde el lunes 24 de agosto, el colectivo Hasta Encontrarles-México habían dado a conocer que elementos de la Fiscalía de Jalisco ya se habrían presentado en el predio El Tecolote.

Sin embargo, la coordinadora del colectivo desconoce el estado del proceso, ya que no tendrían información de las autoridades y temen por su seguridad de acercarse de nuevo.

Fiscalía de Jalisco asegura predio en Tlajomulco, señalada como presunta casa de seguridad

Fiscalía de Jalisco confirmó que tomaron posesión del predio El Tecolote en Tlajomulco, por lo que esperan una orden de cateo para comenzar la investigación.

De momento, la Fiscalía de Jalisco no ha dado más información al respecto, aunque no se descarta que el predio sea una casa de seguridad del crimen organizado.

Señalaron a medios locales que hasta el momento no han dado con restos humanos, sin mención a las manchas en las paredes del lugar de lo que sería sangre.

Se espera que se de mayor información el jueves 27 de agosto, en conferencia de prensa, ya que la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas acudió al predio en Tlajomulco.

Asimismo, se sabe que la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Jalisco está participando en el resguardo del rancho.

Presunta casa de seguridad en El Tecolote, Tlajomulco (Joaquín Urrutia Partida)

Colectivo acusa que predio en Tlajomulco sería un crematorio clandestino

Pese al descarte de la Fiscalía de Jalisco, el colectivo Hasta Encontrarles México reveló su creencia de que sí habría restos humanos en el rancho de Tlajomulco por lo que encontraron.

Al respecto la coordinadora Norma Alexia explicó que no sólo habría pertenencias como en el rancho Izaguirre, también tambos que serían acondicionados como hornos.

Por lo mismo, temen que además de ser una casa de seguridad, el rancho El Tecolote podría ser utilizado como crematorio clandestino.