La Fiscalía de Jalisco confirmó que la muerte del empresario inmobiliario Octavio Haro es investigada como un delito doloso grave, luego de que los resultados de la investigación forense.

De acuerdo con la información, el cuerpo de Octavio Haro fue localizado sin vida el pasado 19 de agosto en Zapopan. Autoridades han determinado que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico.

Muerte de Octavio Haro es investigada como delito doloso, confirma la Fiscalía de Jalisco

Tras esclarecer la causa de muerte de Octavio Haro, la Fiscalía de Jalisco ha centrado sus esfuerzos en la línea de investigación de que fue un delito doloso, dado que un traumatismo que terminó con su vida.

Fiscalía de Jalisco investiga como delito doloso la muerte de Octavio Haro (Redes sociales)

Blanca Trujillo, vicefiscal en Personas Desaparecidas, señaló que las autoridades intensifican los actos de investigación y adelantó que en los próximos días podrían solicitarse órdenes de aprehensión.

Octavio Haro fue reportado como desaparecido el 13 de agosto. Cuatro días después, su automóvil fue encontrado en un predio ubicado sobre una brecha cercana al fraccionamiento Diana Natura Residencial.

Posteriormente, en esa misma zona fue localizado el cuerpo sin vida del empresario, cuyo fallecimiento fue confirmado por sus familiares. Forenses determinaron que murió por un traumatismo.

La Fiscalía de Jalisco busca avanzar en la judicialización del caso y continúa analizando los indicios recabados para reconstruir lo ocurrido y establecer la participación de posibles responsables.