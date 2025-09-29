El feminicida de Daniela Julieth, Marcos Alexander N, en Jalisco, contó a las autoridades que una canción de black metal “le ordenó” cometer el asesinato de la joven nutrióloga.

El comisario de la Policía de Zapopan, Jalisco, Roberto López Fernández hizo dicha declaración la cual es parte de la investigaciones formales.

“Simplemente nos comenta que por escuchar una música de black metal, un tipo de metal, una música lo llevó a este hecho” Roberto López Fernández. Comisario de la Policía de Zapopan

Feminicida de Daniela Judith no la conocía

Las autoridades confirmaron que el feminicida estaba bajo los efectos del alcohol cuando cometió el feminicidio y que no hay vínculos entre ambos.

Y es que el feminicida de Daniela Julieth actuó al azar luego de “escuchar voces” que le “ordenaron” el crimen crimen mientras supuestamente escuchaba black metal.

Tras ingresar a la casa de la joven en Zapopan, Jalisco, y cometer el feminicidio, Marcos Alexander N intentó escapar por el techo pero fue atrapado con la ayuda de vecinos.

El joven habría salido de Tonalá sin rumbo fijo hasta que llegó a la colonia Paseos del Sol, de Zapopan.

Daniela Julieth estudió Nutrición en Puerto Vallarta y recientemente se había mudado a Zapopan, Jalisco.

Internautas critican que se vincule el black metal con el feminicidio de Daniela Julieth en Jalisco

A pesar de ser una declaración que seria parte de la investigaciones formales, en redes sociales, usuarios criticaron que se vincule la música, ya sea, metal o black metal, con el feminicidio.

“Si fuera por la música los que escuchan narcocorridos serían todos asesinos”, “IEPS a las canciones de black metal y “para mi que dijo eso para hacerse el “loquito” y que no le caiga el peso de la ley”, fueron algunos de los comentarios al respecto.