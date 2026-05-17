La explosión en el municipio de Amatitán, Jalisco, cobró la vida de una tercera víctima por quemaduras tras el estallido de un tanque de gas LP, provocado por un torito de pirotecnia la noche del jueves 14 de mayo.

El gobierno de Amatitán informó que Arturo Sánchez Sánchez, de 51 años, falleció el sábado después de haber estado hospitalizado con quemaduras en el 55% de su cuerpo.

Hasta ahora, las víctimas mortales de la explosión son:

Olga Lomelí de la O, de 22 años

María Teresa Ríos Rivera de 52 años

Explosión de Amatitán suma tres muertos: ayuntamiento confirma tercer fallecimiento (Ayuntamiento de Amatitán)

3 personas permanecen graves tras la explosión en Amatitán

Luego de la explosión en Amatitán, al menos 13 personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas al Hospital Regional de Magdalena y al Hospital comunitario de Tequila.

Las autoridades han informado que tres de ellos se encuentran aún en estado de gravedad a causa de las quemaduras sufridas por la explosión durante las fiestas patronales.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el accidente ocurrió cuando un buscapiés de un torito de pirotecnia cayó accidentalmente en un cilindro de gas LP, usado por un negocio de salchipulpos.

Sobre estos hechos, el gobierno municipal expresó públicamente sus condolencias a familiares y personas cercanas de las víctimas, además de reiterar que continuarán brindando acompañamiento institucional.