Óscar Adrián, influencer conocido en redes como Oscorp, fue detenido en Guadalajara, Jalisco, por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas y pornografía infantil.

La investigación en contra del presunto influencer comenzó luego de que la Fiscalía de Jalisco recibiera diversas alertas del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

Capturan a Óscar Adrián, presunto influencer de Guadalajara, por trata de personas y pornografía infantil

Elementos de la Fiscalía de Jalisco cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Óscar Adrián, presunto influencer, luego de ser señalado de trata de personas y pornografía infantil.

Detienen en Guadalajara a Óscar Adrián, presunto influencer, por trata de personas y pornografía infantil (Captura de pantalla)

Óscar Adrián fue detenido durante un operativo en un domicilio de la colonia 5 de Mayo, en Guadalajara, en donde encontraron:

Teléfonos celulares

Chips telefónicos

Tarjetas de memoria

Computadoras

Documentación

De acuerdo con la información, el NCMEC habría detectado distintas direcciones IP y cuentas de correo electrónico vinculadas con el presunto influencer en relación a los delitos antes mencionados.

Según la información difundida, Óscar Adrián es señalado de comprar y almacenar material de abuso sexual infantil, por lo que las autoridades iniciaron investigaciones para determinar su posible responsabilidad.

La captura fue realizada por personal de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

Tras su detención, Óscar Adrián quedó a disposición de un juez de control para determinar su situación jurídica. En paralelo, se realizan las investigaciones correspondientes en el caso.