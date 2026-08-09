La madre buscadora Ceci Flores, compartió estar en Teuchitlán, Jalisco, en un predio donde les avisaron que podrían localizar a personas desaparecidas.

Ceci Flores compartió que pese a que las condiciones del predio y del clima no les eran demasiado favorables, seguirían buscando para “traer paz a más familias”.

Ceci Flores comparte búsqueda de desaparecidos en Teuchitlán tras referencias de gente

La activista y madre buscadora, Ceci Flores, hizo su primera transmisión en vivo en su cuenta de X, donde mostró que hoy domingo 9 de agosto de 2026, están en búsqueda en un predio de Jalisco.

La información compartida en el breve live de Ceci Flores, externa que recibieron información de que en dicho predio en Teuchitlán había probabilidad de que encontraran a personas desaparecidas.

Ante ello, decidieron acudir aunque las condiciones no les son favorables por la maleza larga y la tierra fangosa que no les pide usar sus herramientas adecuadamente.

Pese a ello, las familias buscadoras se mantienen en trabajo en el predio, acompañados de varias dependencias como la Comisión Nacional de Búsqueda, Guardia Nacional y Seguridad del estado de Jalisco.

Ceci Flores también compartió que aún sigue en el activismo esperando “recorrer todos los lugares donde hay referencias [de personas desaparecidas]”, así como brindar paz a las familias que viven en la búsqueda de sus desaparecidos.

“Seguimos luchando por lograr encontrar a más desaparecidos aquí en Teuchitlán, Jalisco, esperemos de verdad lograr nuestro objetivo y traer paz a más familias”. Ceci Flores, activista.

Fue también en Teuchitlán cuando se dio a conocer en 2025 el Rancho Izaguirre, un centro de reclutamiento forzado y adiestramiento del crimen organizado.

Pese a que no hay un cifra oficial de los restos óseos de personas desaparecidas, colectivos de personas desaparecidas señalaron diversos restos óseos, así como indicios de cremación clandestina, sumado a al menos 1800 prendas de gente.