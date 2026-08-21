El juez penal de control, Luis Ignacio Ceja Arias, fue suspendido tras ordenar la liberación de Lucio Miranda, acusado por el presunto delito de violación cuándo se desempeñaba como director del DIF Jalisco en 2024.

Solo horas después, el exfuncionario fue arrestado nuevamente la mañana del jueves 20 de agosto por la Fiscalía del Estado, tras determinar que su liberación fue irregular.

“Por una decisión unilateral del juzgador al que se había puesto a disposición en un inicio, la medida cautelar varió para que siguiera su proceso en libertad, a pesar de que la ley prevé la prisión preventiva oficiosa para este tipo de casos”. Consejo de la Judicatura

Por este hecho, el Consejo de la Judicatura informó que se inició un procedimiento contra Luis Ignacio Ceja Arias, además de que se determinó su suspensión de funciones en la sesión plenaria del 19 de agosto.

Suspenden a juez por caso Lucio Miranda (Consejo de Judicatura )

Lucio Miranda fue detenido nuevamente y muestra presuntas pruebas

Lucio Miranda fue detenido por policías de investigación luego de no acudir a la audiencia programada para la mañana de este jueves, por lo que se le consideró sustraído de la acción de la justicia.

De acuerdo con autoridades, al exdirector del DIF Jalisco se le acusa de violación, cometida presuntamente el 6 de marzo de 2024 contra una compañera de trabajo durante un curso laboral en Tapalpa.

Supuestamente, Lucio Miranda habría aprovechado su posición de poder para incomodar y tocar a una trabajadora de la institución, para luego abusar sexualmente de ella.

Sin embargo, poco antes de su reaprehensión, el exfuncionario aseguró que la relación era consensuada e incluso mostró supuestas conversaciones que calificó de “cariñosas” con la denunciante.

Lucio Miranda, exdirector general del DIF Jalisco, fue vinculado a proceso (Especial)

Investigan actuación del juez Luis Ignacio Ceja Arias

Tras la liberación de Lucio Miranda por parte del juez Luis Ignacio Ceja Arias, el Consejo de la Judicatura abrió un procedimiento y, en su sesión plenaria del 19 de agosto, decidió suspenderlo de sus funciones.

“Al advertir posibles irregularidades en su actuación y por lo cual se abrió un procedimiento de investigación”. Consejo de la Judicatura

Asimismo, la Fiscalía de Jalisco también abrió una carpeta de investigación para indagar la actuación del juez, quien se desempeña como docente en la Universidad de Guadalajara.