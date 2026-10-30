Isla Isabel y Boca de Camichín son dos destinos que muestran la diversidad natural, gastronómica y cultural de Nayarit. Durante un recorrido de dos días por el Pacífico mexicano es posible descubrir paisajes marinos, observar aves, practicar buceo, recorrer manglares y conocer las tradiciones de las comunidades costeras.

Esta aventura comienza en San Blas y continúa por dos lugares donde el mar es protagonista, pero cada uno ofrece experiencias distintas para quienes buscan conocer el turismo en Nayarit desde otra perspectiva.

Isla Isabel y Boca de Camichín, Nayarit

San Blas, punto de partida para conocer Isla Isabel

El recorrido comienza en San Blas, uno de los destinos costeros de Nayarit y punto de partida para navegar hacia Isla Isabel.

Desde este puerto, el trayecto en embarcación permite adentrarse en las aguas del océano Pacífico y contemplar los paisajes marinos que acompañan el viaje hasta este territorio insular, reconocido por su riqueza natural y la presencia de numerosas aves marinas.

Parque Nacional Isla Isabel: biodiversidad y paisajes del Pacífico

El Parque Nacional Isla Isabel es un área natural protegida que alberga una importante diversidad de especies y ecosistemas. Sus formaciones rocosas, paisajes costeros y colonias de aves marinas hacen de este lugar uno de los destinos naturales de Nayarit.

Entre las actividades que pueden formar parte de la visita destaca el buceo en Isla Isabel, una experiencia que permite observar peces de distintos colores y descubrir la vida marina bajo la superficie.

La claridad del agua y la diversidad de especies ofrecen otra perspectiva de la riqueza natural de la isla, donde el océano resguarda escenarios que complementan los paisajes que pueden recorrerse en tierra.

Bobo de patas azules, una de las aves emblemáticas de Isla Isabel

Uno de los habitantes más llamativos de la isla es el bobo de patas azules, un ave marina reconocida por el intenso color de sus patas.

Durante el recorrido es posible observar ejemplares en su hábitat natural y conocer su comportamiento, así como la importancia de Isla Isabel como espacio de reproducción y refugio para distintas especies de aves marinas.

Su presencia permite apreciar la biodiversidad de la región y la relevancia de conservar los ecosistemas que forman parte de este parque nacional.

Pescado zarandeado: gastronomía tradicional de Nayarit

La experiencia en la isla también incluye sabores representativos de la costa. Uno de ellos es el pescado zarandeado, uno de los platillos más reconocidos de la gastronomía de Nayarit.

Esta preparación tradicional consiste en cocinar el pescado a las brasas y forma parte de la identidad culinaria de la costa del Pacífico mexicano.

Disfrutarlo durante el recorrido permite complementar las actividades de naturaleza con una muestra de los sabores que distinguen a la región.

Isla Isabel y Boca de Camichín, Nayarit

Qué hacer en Isla Isabel durante la noche

Además de sus paisajes y actividades acuáticas, la isla ofrece una experiencia diferente al caer la noche: contemplar el cielo estrellado.

Lejos de las luces de las grandes ciudades, la oscuridad permite apreciar el firmamento mientras el sonido del océano acompaña la tranquilidad del entorno.

Caminar por la isla, observar las aves marinas y disfrutar de sus paisajes son algunas de las experiencias que hacen de este lugar una alternativa para quienes buscan qué hacer en Nayarit más allá de sus playas tradicionales.

Boca de Camichín: manglares y tradiciones costeras

La segunda parte del recorrido continúa en Boca de Camichín, una comunidad costera del municipio de Santiago Ixcuintla, donde las actividades pesqueras y ostrícolas forman parte de la vida cotidiana.

Este destino permite conocer otra faceta del turismo en Nayarit, vinculada con el trabajo de sus habitantes, los recursos del mar y los ecosistemas naturales que rodean a la comunidad.

Chimichangas de ostión: un platillo típico de Boca de Camichín

Una de las experiencias gastronómicas de la visita es probar las chimichangas de ostión, una preparación local que incorpora uno de los productos más representativos de la comunidad.

Este platillo permite acercarse a las tradiciones culinarias de Boca de Camichín y descubrir otras formas de disfrutar los sabores del mar.

La gastronomía es parte importante de la identidad de este destino, donde los productos de la región tienen un papel central en la cocina de sus habitantes.

Paseo por los manglares de Boca de Camichín

Otra actividad es recorrer los manglares de Boca de Camichín a bordo de una embarcación. El paseo permite navegar por canales rodeados de vegetación y observar un ecosistema que funciona como refugio y zona de desarrollo para numerosas especies.

El recorrido ofrece una perspectiva distinta de la riqueza ambiental de esta parte de Nayarit, donde el agua y la vegetación forman paisajes característicos de la costa.

Sartas de ostiones: una tradición de la comunidad

Boca de Camichín también conserva prácticas relacionadas con la producción ostrícola. Una de ellas es la elaboración de las sartas de ostiones, utilizadas en el cultivo de estos moluscos.

Durante la visita es posible conocer cómo se preparan y disponen los materiales que permiten la fijación y el crecimiento de los ostiones, aprovechando las condiciones naturales del entorno acuático.

Esta técnica requiere experiencia y dedicación, y forma parte del conocimiento que mantienen las familias dedicadas a la actividad. La producción ostrícola representa una actividad importante para la economía de la comunidad.

Isla Isabel y Boca de Camichín: dos destinos para descubrir Nayarit

Después de dos días de recorrido, ambos destinos muestran distintas expresiones de la riqueza natural y cultural del estado.

Por un lado, Isla Isabel destaca por su biodiversidad, sus paisajes, el buceo, la presencia del bobo de patas azules y sus cielos estrellados. Por otro, Boca de Camichín permite conocer sus manglares, probar las chimichangas de ostión y acercarse a las tradiciones de la producción ostrícola.

Son dos experiencias que combinan naturaleza, gastronomía y cultura comunitaria, y que muestran por qué Nayarit ofrece alternativas para distintos tipos de viajeros.