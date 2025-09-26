Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, anunció una inversión histórica de más de 83 millones de pesos destinada a la construcción y fortalecimiento de Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) y Unidades Locales de Atención (ULA), con el objetivo de garantizar espacios seguros y dignos para la atención de mujeres sinaloenses.
Esta acción se realiza con el respaldo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y responde al compromiso de garantizar el acceso a la justicia, acompañamiento integral y una vida libre de violencia.
ULAS y Centros de Justicia impulsados por Rubén Rocha
Durante la administración de Rubén Rocha Moya, se destacan proyectos clave para la atención a mujeres. Entre ellos, la ampliación de la infraestructura con tres Centros de Justicia para las Mujeres en Mazatlán, Ahome y Guasave (este último por inaugurarse), así como el fortalecimiento del Centro de Justicia de Culiacán.
También se reforzaron las Unidades Locales de Atención (ULA), con una inversión de más de 8 millones de pesos federales y 1.5 millones estatales. Entre las acciones destacan la mejora de la ULA de Guasave, la construcción de dos ULAS en Alturas del Sur (Culiacán) y Navolato, la próxima inauguración de la ULA en El Fuerte y la edificación de otra en Villa Unión, Mazatlán.
En conjunto, la inversión federal y estatal alcanza 73 millones 959 mil 512 pesos, destinados a garantizar espacios seguros y especializados para la atención de mujeres víctimas de violencia.
Compromiso de Rubén Rocha con las mujeres sinaloenses
Las mujeres de Sinaloa cuentan con más espacios de atención especializada gracias a una inversión histórica federal y estatal. Esta infraestructura responde a la necesidad de los municipios con Alerta de Violencia de Género.
La secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete Elizalde, destacó que esta acción forma parte del compromiso del gobernador Rubén Rocha Moya y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar acceso a la justicia, acompañamiento integral y una vida libre de violencia.
Con estas obras el gobierno de Sinaloa reafirma su compromiso de garantizar a las mujeres, espacios dignos, seguros y especializados para el acceso a la justicia, cumpliendo con una visión humanista de nuestro gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya de poner en el centro a quienes más necesitan y avanzando en la construcción de un Estado, más justo, igualitario, y libre de violencias. Gracias a estas inversiones hoy existe infraestructura de atención para mujeres víctimas de violencia en los cinco municipios con Alerta de Violencia de Género, Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y NavolatoAna Francis Chiquete