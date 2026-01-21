A través de redes sociales, se difundió el video en donde un padre es acusado de haberse robado la beca federal Rita Cetina de su hija adolescente durante un año.

Padre roba la beca de su hija durante un año y se negaba a regresar la tarjeta

De acuerdo con la información, un padre cobró la beca de su hija durante un año y se negaba a regresar la tarjeta, hecho que indignó a las redes sociales.

“Ustedes le hicieron creer a Allison que en esa beca la habían dado de baja, y yo revisé el sistema Walter y la niña está activa desde octubre del 2024. Ustedes han estado cobrando la beca de la niña.” Madre de la adolescente

Los hechos ocurrieron en Concordia, Sinaloa en donde la madre de la menor exhibió al padre quien, junto con su nueva pareja y familia, habrían registrado a la adolescente en la beca Rita Cetina.

Sin embargo, aseguraron que el trámite no se completó y la menor había sido dada de baja, pero al revisar el programa, la madre descubrió que la beca estuvo activa por un año, por lo que decidió ir junto con la policía al domicilio de su exesposo para recuperar la tarjeta de su hija.

El hombre identificado como Walter, se negaba a regresar la tarjeta, pero al ver que las discusiones comenzaban a alzarse, un policía intervino pidiéndole el plástico o se lo llevaba detenido y, de mala gana el padre la devolvió.

“Vengo por la tarjeta, la tarjeta que te has robado, el dinero que te has robado de la niña” Madre de la adolescente

Hasta el momento no se sabe si es que las autoridades investigarán sobre este hecho, el cual puede considerarse como desvío de recursos o si es que las instituciones encargadas de otorgar becas federales, también intercederán ante la viralidad del caso en redes sociales.