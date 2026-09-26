El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció un grave error ocurrido en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31 en Mexicali, donde dos recién nacidas fueron entregadas a familias que no les correspondían.

A través de un comunicado, el IMSS ofreció una disculpa pública a los afectados y aseguró que asumirá la responsabilidad por lo sucedido. Se revisan los protocolos de identificación en este hospital.

IMSS reconoce error en entrega de dos bebés recién nacidas en Mexicali y ofrece una disculpa

Tras admitir haber cometido un “grave error” en la entrega de dos recién nacidas, el IMSS ofreció una disculpa a las familias afectadas, a quienes brindará todo tipo de acompañamiento por esta situación.

IMSS se disculpa tras entregar por error a dos recién nacidas en Mexicali (Redes sociales)

De acuerdo con el comunicado, la prioridad del IMSS es garantizar el bienestar de las dos bebés y de sus familias, por lo que ya reciben atención psicológica, médica y jurídica.

El IMSS detalló que mantiene coordinación con la Procuraduría de Protección de Niños del DIF de Baja California para dar seguimiento al caso, vigilar el proceso y ofrecer el apoyo necesario a ambas familias.

Asimismo, anunció que realizará una revisión integral de los procedimientos de identificación durante la atención obstétrica y neonatal en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31 de Mexicali.

El objetivo es esclarecer cómo ocurrió la entrega equivocada de las recién nacidas y deslindar las responsabilidades correspondientes. Las identidades de las menores y de las familias se mantienen reservadas.

Hasta el momento, el IMSS no ha dado a conocer detalles sobre el tiempo que permanecieron las bebés con las familias equivocadas ni sobre las circunstancias específicas que originaron la confusión.