El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, encabeza un despliegue de más de 500 elementos estatales desde Tula, con el objetivo de prevenir disturbios y reforzar la presencia policial.

Las medidas forman parte del plan de acción implementado tras los hechos violentos registrados en Jalisco, derivados del operativo en el que fue abatido “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), situación que generó reacciones en distintos puntos del país.

Carreteras en Hidalgo operan con normalidad y bajo vigilancia permanente

El operativo se mantiene activo en Tula de Allende, Tepeji del Río, Atitalaquia, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan y Atotonilco de Tula, con recorridos constantes y presencia pie a tierra en puntos estratégicos.

Autoridades informaron que no hay carreteras bloqueadas en territorio hidalguense. Los incendios registrados fueron atendidos y controlados de inmediato, y los vehículos involucrados fueron retirados sin afectar la circulación.

Se precisó que todas las vías estatales y federales en Hidalgo se encuentran abiertas y en funcionamiento, mientras que la presencia policial continuará en la región para mantener el orden y la tranquilidad de la población.