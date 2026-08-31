Autoridades de Guanajuato localizaron y aseguraron un sitio con características preliminares de un laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas en Acámbaro.

El operativo se realizó el 27 de agosto en una zona serrana cercana a la comunidad de Irámuco, donde fueron asegurados 2 mil 803 kilogramos de sosa en escamas, además de diversas sustancias, recipientes y equipos.

Aseguran insumos en laboratorio clandestino de Acámbaro

En el sitio también fueron localizados 43 tambos de 200 litros, siete bidones, aproximadamente 400 kilogramos de una sustancia granulosa blanca y 55 kilogramos de una sustancia granulosa cristalina amarilla.

La Secretaría de Seguridad y Paz informó que el punto fue ubicado mediante labores de inteligencia realizadas a partir de información compartida por agencias de Estados Unidos. El análisis, la corroboración y el operativo estuvieron a cargo exclusivamente de autoridades mexicanas.

Los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente para preservar la cadena de custodia y continuar con las investigaciones. La composición y posible utilización de los materiales serán determinadas mediante análisis especializados.