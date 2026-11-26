La diputada de Morena, Yoloczin Domínguez, volvió a generar comentarios en redes sociales luego de celebrar su cumpleaños rodeada de amigas y bromear sobre los supuestos “polvos mágicos” relacionados con la polémica con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

Recientemente comenzó a circular en redes sociales una grabación, atribuida a las celebraciones del 15 de septiembre, en la que Yoloczin Domínguez aparentemente deja caer una sustancia en polvo sobre el vestido de Evelyn Salgado durante un saludo.

El video desató especulaciones entre usuarios sobre una supuesta brujería contra la gobernadora, aunque hasta el momento no existe una prueba oficial que confirme de qué sustancia se trataba ni evidencia que permita afirmar que la grabación fue manipulada con inteligencia artificial.

Yoloczin Domínguez niega supuesta brujería a Evelyn Salgado

A través de su cuenta de X, Yoloczin Domínguez negó categóricamente haber realizado la acción que se le atribuye.

La legisladora aseguró que su respeto hacia la gobernadora Evelyn Salgado es incuestionable y sugirió que, ante tanta “inteligencia artificial”, hacía falta “inteligencia natural”.

Además, sostuvo que la política debe conducirse con principios, respeto y honestidad, y no mediante la desinformación ni las acusaciones sin fundamento.

Sin embargo, la diputada no hizo referencia directa a las declaraciones de otros funcionarios de Guerrero que han asegurado que sí habría arrojado una especie de polvo sobre Evelyn Salgado.

Yoloczin Domínguez bromea sobre supuesta brujería a Evelyn Salgado en su cumpleaños (Yoloczin Domínguez en X)

Así tomó con humor Yoloczin Domínguez la polémica de los “polvos mágicos”

Tras el revuelo generado por el video, comenzaron a circular publicaciones en redes sociales en las que se señala que Yoloczin Domínguez bromeó sobre rociar “polvos mágicos” durante su festejo de cumpleaños, lo que volvió a avivar las reacciones de los usuarios.

En la celebración, la diputada de Morena estuvo acompañada de otras legisladoras, entre ellas Gaby Jiménez, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro, quien también participó en la broma de los “polvos mágicos”.