La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, anunció la celebración de la 88ª Feria Nacional de la Plata en Taxco de Alarcón, que se realizará del 29 de noviembre al 6 de diciembre.

Este evento cultural tiene como objetivo promover la platería mexicana, atraer turismo, generar derrama económica y fortalecer la identidad guerrerense.

“Es una fiesta maravillosa que une al pueblo taxqueño y a todos los visitantes. Es un deleite poder estar en este concurso nacional de platería” Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero

La feria contará con la participación de plateros locales y nacionales, quienes competirán en el Concurso Nacional de Platería en categorías como joyería, orfebrería, escultura y nuevas tendencias.

Entre los galardones destacan:

Galardón Nacional de Platería con un premio de 100 mil pesos

Galardón Gobierno del Estado de Guerrero con un premio de 90 mil pesos

Galardón William Spratling con un premio de 80 mil pesos

Asimismo, se detalló que las piezas serán exhibidas en el Centro Cultural Casa Borda, y las obras se recibirán en dicho recinto el 21 y 22 de noviembre.

La secretaria de Cultura de Guerrero, Aída Martínez Rebolledo, informó que la feria contará con una programación cultural y artística en la tradicional Plaza Borda, integrando música, gastronomía y artes visuales que reflejan la riqueza cultural de la ciudad colonial.

Por su parte, el alcalde Juan Andrés Vega destacó que la feria representa orgullo e identidad para los taxqueños, al mismo tiempo que reconoció el impulso de la gobernadora para consolidar a Taxco como un destino turístico de platería y cultura en México.

Como parte de las actividades culturales, también se celebrarán los Juegos Nacionales Florales de Taxco, con la participación de poetas de todo el país, reforzando la ciudad como un punto clave del arte y la literatura en el estado de Guerrero.

Sin duda la 88ª Feria Nacional de la Plata promete ser un evento imperdible que combina la tradición, creatividad y turismo, consolidado a Taxco como un referente de la platería mexicana.