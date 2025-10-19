Evelyn Salgado Pineda impulsa la promoción turística de Guerrero con eventos como el Triatlón Astri Acapulco 2025 y el Xtrail Ixtapa 2025, que generaron una ocupación hotelera del 64% este domingo.

Estas actividades atrajeron a miles de visitantes que disfrutaron de la riqueza natural, cultural y gastronómica del estado, fortaleciendo su proyección nacional e internacional.

Quiñones Orozco destaca las estrategias de Evelyn Salgado

El titular de la Secretaría de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, informó que las acciones impulsadas por el gobierno estatal buscan diversificar la oferta turística y atraer nuevos visitantes mediante eventos culturales para toda la familia.

El funcionario detalló que Guerrero registró una ocupación hotelera del 64%, destacando que los principales destinos mantienen una gran afluencia gracias a la calidad y calidez de los servicios ofrecidos.

Guerrero registra alta ocupación hotelera gracias a eventos promovidos por Evelyn Salgado. (Cortesía )

En el desglose, el puerto de Acapulco alcanzó un promedio de 61% de ocupación, con la zona Dorada en 69.6%, la Diamante en 53.3%, y la Bahía Histórica en 46.5%. En tanto, el binomio Ixtapa-Zihuatanejo reportó 75.4%, Taxco de Alarcón un 57.2%, y La Unión, 42.9%.

Evelyn Salgado consolida a Guerrero como referente del turismo deportivo

Quiñones Orozco subrayó que durante el fin de semana, Guerrero se consolidó como un referente del turismo deportivo, gracias a la realización del Triatlón Astri Acapulco 2025 y el Xtrail Ixtapa 2025.

Finalmente, adelantó que Guerrero se prepara para cerrar el año con eventos de gran impacto en los segmentos deportivo, artístico, gastronómico y de reuniones.

Estas acciones reforzaran al estado como uno de los destinos más atractivos del país, impulsado por una estrategia turística basada en la calidad, la calidez y la hospitalidad de su gente.