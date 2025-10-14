La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de la mano de la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, encabezó una nueva entrega del programa “Transformando Vidas”, con el propósito de fortalecer la justicia social y mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad en todo el estado.

Evelyn Salgado entrega más de 400 aparatos

El evento se llevó a cabo en el Centro de Rehabilitación Integral Guerrero de Chilpancingo, donde se realizó la entrega de 459 aparatos funcionales, entre ellos:

Sillas de ruedas

Sillas especializadas

Bastones

Muletas

Andaderas

Durante la entrega, Salgado Pineda destacó que el programa ha cambiado la vida de miles de personas en Guerrero, y subrayó que este programa refleja los valores de su administración.

Beneficiarios de distintas regiones de Guerrero reciben sillas de ruedas y apoyos del DIF Estatal (Cortesía)

“Transformando Vidas” ha beneficiado a miles de guerrerenses

La presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, detalló que este programa es un reflejo del amor y compromiso de la gobernadora con su pueblo. Asimismo, explicó que, además de los aparatos funcionales, el DIF Guerrero ha entregado 905 estufas ecológicas, 149 paneles solares, 368 equipamientos de comedores escolares, 59 prótesis, 6 mil 500 lentes pregraduados y 794 aparatos auditivos en las ocho regiones del estado.

Actualmente, el Centro de Rehabilitación Integral Guerrero de Chilpancingo atiende mensualmente a más de 5 mil personas, mientras que los centros regionales de rehabilitación de Taxco y Zihuatanejo brindan atención a 750 pacientes cada mes.

Finalmente, Evelyn Salgado anunció la instalación de centros de acopio en todo el estado para enviar víveres y artículos de primera necesidad a las familias afectadas en Veracruz, Puebla, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí.