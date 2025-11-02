Las estrategias turísticas impulsadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda han permitido que Guerrero mantenga buenos resultados en materia turística. En el marco de las celebraciones del Día de Muertos, Taxco de Alarcón registró una ocupación hotelera del 95%, consolidándose como uno de los destinos más visitados del país.

Taxco de Alarcón: destino turístico nacional e internacional

El domingo 2 de noviembre se reportó una intensa actividad en los principales puntos turísticos de Guerrero. En Taxco, miles de visitantes disfrutaron de espectáculos como el videomapping especial por el Día de Muertos y del Catrín Platero, una pieza monumental que refleja la esencia artesanal y cultural de la Ciudad Platera.

Además, destinos como Ixtapa-Zihuatanejo registraron una ocupación promedio de 56.2%, mientras que La Unión alcanzó 47.5%. Por su parte, el puerto de Acapulco obtuvo una ocupación general de 40.5%: la zona Diamante con 32.9%, la zona Dorada con 47.3%, y la Bahía Histórica con 32.6%.

Durante el fin de semana se realizaron diversas actividades culturales, como desfiles, concursos de ofrendas y de catrinas, además de muestras gastronómicas y artísticas en restaurantes, centros nocturnos y hoteles.

Guerrero celebra el Día de Muertos con 95% de ocupación hotelera. (Cortesía )

Con estas cifras, Guerrero cerró el fin de semana con una ocupación hotelera promedio de 48.5%, resultado del trabajo coordinado de promoción y fortalecimiento de los destinos turísticos bajo la administración de Evelyn Salgado Pineda.