La gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la ceremonia de entrega de las Condecoraciones y Premios al Mérito Civil 2025, con los que se reconoce el esfuerzo, talento y vocación de servicio de los guerrerenses que con su ejemplo enaltecen el estado.

El acto se llevó a cabo en el Auditorio “José Joaquín de Herrera”, en el marco del 176 aniversario de la Erección del Estado de Guerrero.

La mandataria estatal destacó que la historia de la entidad está estrechamente ligada a la conformación de la República Mexicana y subrayó la importancia de rendir homenaje a quienes han contribuido al progreso social, cultural y económico del estado.

Si algo distingue al pueblo guerrerense desde su origen es la capacidad de transformar la adversidad en historia, como en 1849. Guerrero sigue siendo cuna de dignidad y ejemplo de resistencia. Hay hombres y mujeres que dedican su esfuerzo a mejorar la vida de los demás. Evelyn Salgado Pineda

Ceremonia de Premios al Mérito Civil 2025

Durante la ceremonia, la gobernadora entregó tres condecoraciones y 15 premios al Mérito Civil a personas cuya trayectoria o acciones han dejado huella en los ámbitos social, cultural, científico, deportivo y de servicio público.

Las Condecoraciones al Mérito Civil 2025 fueron otorgadas a:

Patricia Acevedo Pacheco, con la presea “Vicente Guerrero”

Carlos Espinosa Marchán, con la presea “Juan Álvarez”

Ángela Patricia Gallego Betancur, con la presea “Ignacio Manuel Altamirano”

Mientras que los Premios al Mérito Civil 2025 reconocieron a:

Juan José Morales Sánchez, Sebastián Ortega Basilio, Omar Lozano Tapia, Julio César López Uriza, Manuel Alejandro Adams Reyes, Isabel Dircio Chautla, Roberto Carlos Almazán Núñez, Offir Damián Jaimes, Roberto Carbajal Montiel, Marbelia Molina Martínez, Selva Titania Astudillo Aguilar, Luis Fernando Agama Hernández, Ángel Alexander Alarcón Bautista, Petra Hermillo Martínez y a la Asociación Civil Wild Felids Conservation México.

Evelyn Salgado entrega condecoraciones y premios al Mérito Civil 2025. (Cortesía )

En el evento estuvieron presentes la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandro Carabias Icaza; el diputado presidente de la Jucopo, Jesús Urióstegui García; el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón, y la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, entre otras personalidades.