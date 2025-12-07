La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a través de la Secretaría de Cultura de Guerrero, llevo a cabo la 88ª Feria Nacional de la Plata en Taxco.

Esta edición reunió conciertos musicales, sesiones narrativas y la exposición del Concurso Nacional de Platería, consolidando esta festividad como una de las más importantes para la tradición platera del país.

“Divas, El Concierto” cierra con música y emoción la Feria Nacional de la Plata

En la ceremonia de clausura, la secretaria de Cultura estatal, Aída Martínez Rebolledo, junto al presidente municipal Juan Andrés Vega Carranza, reconocieron el respaldo del gobierno de Guerrero para hacer posible esta edición, así como el esfuerzo de todas las personas que contribuyeron a preservar la identidad platera de Taxco.

En el escenario principal de la Plaza Borda, familias taxqueñas y turistas disfrutaron del espectáculo “Divas, El Concierto”, un tributo a grandes voces femeninas de la música mexicana que marcó el gran cierre artístico del evento.

La 88 Feria Nacional de la Plata cierra con música, tradición y arte. (Cortesía )

Como parte de las actividades finales, en el zócalo de Taxco se realizó el Segundo Torneo de Calado, un espacio de reconocimiento al talento y la profesionalización de artesanas y artesanos plateros, quienes demostraron su habilidad en esta tradicional técnica de la platería.