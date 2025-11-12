Claudia Sheinbaum rechaza homenaje a Rubén Figueroa en Guerrero y recuerda que su gobierno “se caracterizó por la represión”.

Tras las críticas recibidas por el homenaje al exgobernador Rubén Figueroa, la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero emitió un comunicado.

Claudia Sheinbaum rechaza homenaje a Rubén Figueroa en Guerrero

El domingo 9 de noviembre, el gobierno de Guerrero, encabezado por la morenista Evelyn Salgado, rindió un homenaje al exgobernador Rubén Figueroa.

El homenaje a Rubén Figueroa -quien gobernó a Guerrero de 1975 a 1981- causó gran controversia y es que fue ligado con asesinatos de activistas y campesinos durante la Guerra Sucia.

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum rechazó el homenaje a Rubén Figueroa en Guerrero y recordó que su gobierno “se caracterizó por la represión”.

Claudia Sheinbaum pidió al Congreso de Guerrero revisar la inclusión de Rubén Figueroa en el calendario cívico del estado.

“Pregunté por qué había sido. Dicen que está en los días cívicos de Guerrero. Se conmemora a los héroes y heroínas, creo que sí tiene que revisar Guerrero por qué está en los días cívicos esta persona, porque fue una persona que se caracterizó por la represión al pueblo de Guerrero, entre otras cosas. Entonces sí es importante que el Congreso de Guerrero revise sus días cívicos” Claudia Sheinbaum

Y es que parra Claudia Sheinbaum es fundamental honrar a los héroes y no a quienes se caracterizaron por la represión y la violencia contra el pueblo guerrerense.

Claudia Sheinbaum solicitó poner atención sobre cómo se construye la memoria histórica, para evitar la glorificación de personajes con un pasado violento.

“Tras indagar sobre la situación, me informaron que la conmemoración de Rubén Figueroa está incluida en los días cívicos oficiales de Guerrero. Es necesario que las autoridades del estado revisen esta decisión y ajusten sus reconocimientos para que se celebren sólo a quienes representan valores positivos y justos para la sociedad” Claudia Sheinbaum

Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero emitió un comunicado tras homenaje a Rubén Figueroa

Ante las críticas por conmemorar el 117 aniversario del natalicio de Rubén Figueroa, la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero emitió un comunicado.

En el comunicado confirmó que revisará la normatividad vigente relacionada con los símbolos de identidad y pertenencia de la entidad.

Esto luego de que la Ley Número 761 -publicada en el Periódico Oficial del Estado el 31 de julio de 2018 y reformada por última vez el 25 de octubre de 2019- no ha tenido modificaciones desde esa fecha.

La Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero señaló que toda expresión debe tener como propósito la unión y la comprensión del pasado, con el fin de continuar construyendo un futuro basado en la paz, la dignidad y el respeto.

Por lo que revisarán la ley sobre Símbolos de Identidad y Pertenencia, con el objetivo de garantizar que su contenido refleje los valores democráticos, sociales y culturales actuales del estado.

Rubén Figueroa es acusado de haber asesinado y desaparecido a miles de personas, entre ellos Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.

Su gobierno se caracterizó por su mano dura y también se le conocía como el “Tigre de Huitzuco”.