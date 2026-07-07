La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de Abelina López, al considerar que la Auditoría Superior de Guerrero no tenía facultades para investigar el uso de recursos públicos en Acapulco.

No obstante, los ministros de la SCJN aclararon que la investigación contra Abelina López por el manejo de casi 899 millones de pesos aún puede continuar por la vía federal.

“Resulta necesario dejar en claro que la invalidez de una auditoría iniciada por una autoridad incompetente no excluye la posibilidad de que se investiguen hechos potencialmente irregulares por las autoridades facultadas para ello”. Ministro Irving Espinosa Betanzo

Abelina López (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Auditoría Superior de Guerrero no tiene facultades para revisar recursos federales en Acapulco

En su resolución, la SCJN anuló una auditoría iniciada por la Auditoría Superior de Guerrero, al terminar que carece de facultades para revisar recursos federales ejercidos por el municipio de Acapulco.

Esto, porque el máximo tribunal aprobó el proyecto del ministro Arístides Guerrero, quien planteó que la revisión de recursos federales corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, no a los órganos locales.

“Las entidades de fiscalización local no pueden ejercer facultades de revisión sobre fondos de participaciones o aportaciones de origen federal, las cuales se encuentran reservadas constitucionalmente para la Auditoría Superior de la Federación”. Ministro Arístides Guerrero García

En un inicio, la auditoría tenía el propósito de obligar a Abelina López a explicar el destino de 898.6 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.

Abelina López (Cuartoscuro / José Hernández)

Abelina López aún puede ser investigada por la Auditoría Superior de la Federación

En su mensaje, los ministros señalaron que la resolución no significa el cierre de las investigaciones sobre el manejo de los 898.6 millones de pesos ni implica una exoneración para Abelina López.