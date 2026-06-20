En Coyuca de Benítez, Guerrero, fue detenido un sacerdote identificado como Nicolás “N”, acusado del delito de abuso en perjuicio de una menor de edad, ocurrido en el 2025.

La detención ocurrió en el puerto de Acapulco por agentes de la Policía Investigadora Ministerial, en una operación coordinada con Defensa, Guardia Nacional, Semar, SSPC y la Policía Estatal.

Sacerdote de Coyuca de Benítez fue puesto a disposición de un juez de control

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, el sacerdote de la Iglesia San Miguel Arcángel habría agredido sexualmente a una menor de edad en el año de 2025.

El testimonio de la víctima y los elementos de prueba brindados por el Ministerio Público permitieron que se girara una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada este sábado.

Tras su detención, Nicolás ‘N’ fue puesto a disposición del juez de control, por lo que en las próximas horas determinará su situación jurídica y definirá si es vinculado a proceso por el delito de abuso de menores.

Sacerdote de Coyuca de Benitez (Especial)

¿Qué hizo Nicolás “N”, sacerdote de Coyuca de Benítez?

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el sacerdote Nicolás “N” estaría relacionado con los hechos ocurridos el 6 de noviembre de 2025 en Acapulco de Juárez.

Ese día, presuntamente el sacerdote agredió sexualmente a una menor de edad, cuya identidad se mantiene bajo reserva conforme a los protocolos de protección a víctimas.