Romario Ventura, ex participante de MasterChef México, compartió en redes sociales que se encuentra de luto. Esto luego de que asesinaran a su hermano en el estado de Guerrero.

De acuerdo con los reportes, Ronaldo Ventura, hermano del influencer Romario Ventura, murió tras ser víctima de un ataque armado la mañana del miércoles 3 de septiembre, esto cuando se encontraba en un funeral.

Al respecto, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) habrían logrado la detención de dos de los asesinos de Ronaldo Ventura, luego de que interceptaran la camioneta en la que pretendían huir por la carretera del poblado de Playa Ventura.

Hermano de Romario Ventura, ex MasterChef México, fue asesinado en Guerrero

Romario Ventura, quien participara en MasterChef México en 2018, informó la muerte de su hermano Ronaldo Ventura, quien tenía tan solo 21 años de edad y el cual señalaron amigos cercanos había contraído matrimonio meses atrás, toda vez que su esposa se encuentra embarazada.

Ronaldo Ventura se encontraba en un funeral en la localidad de Playa Ventura, en el municipio de Copala, Guerrero, en el cual presuntamente se encontraban velando a una persona que habría sido asesinada un día antes.

Al sitio arribaron hombres armados, quienes dispararon en contra de los asistentes al funeral. El ataque dejó un saldo de al menos 2 personas heridas, así como 3 muertos.

Fue así como una de las víctimas fue identificada por las autoridades como Ronaldo Ventura, hermano del ex MasterChef México, Romario Ventura.

Tras darse a conocer los hechos, Romario Ventura se pronunció en redes sociales con mensajes en su cuenta de Facebook, en los cuales incluyó palabras de despedida y una imagen de su hermano.

“Hasta pronto Tortugo hermanito de mi corazón”, escribió el ex MasterChef México.

En tanto, en otro mensaje el influencer compartió una imagen del funeral, en donde pidió a sus seguidores una oración dedicada para su hermano Ronaldo Ventura.

“Pido una oración por el alma de mi hermano, para que pueda descansar en paz. Hasta pronto hermanito, algún día nos volveremos a ver, te amo”. Romario Ventura

Más tarde, Romario Ventura invitó a los habitantes de Copala, Guerrero, a las misas que se realizarán en memoria de su hermano Ronaldo.

De acuerdo con el ex participante de MasterChef México, estas se llevarán a cabo en la Iglesia de San Juan Bautista, situada en la cabecera municipal de Copala.

Asimismo, agradeció los mensajes de apoyo de sus seguidores, en este momento de luto para él.

Romario Ventura, ex MasterChef México, de luto: asesinan a su hermano en Guerrero (Romario Ventura / FB)

Hay detenidos tras asesinato en Guerrero del hermano de Romario Ventura, ex MasterChef México

Reportes señalan que elementos de la Marina lograron la detención de dos hombres que estarían relacionados con el asesinato de Ronaldo Ventura, hermano del influencer Romario Ventura.

Los sujetos armados, a bordo de una camioneta, habrían tomado la carretera de Playa Ventura, en Copala, Guerrero, para huir tras cometer el ataque armado.

Sin embargo, fueron sorprendidos por marinos cuando realizaban un recorrido de seguridad en esta misma zona.

Los sujetos armados fueron alcanzados por las fuerzas federales, por lo que descendieron de la camioneta y corrieron hacia la zona de monte.

Fue así que dos de ellos fueron alcanzados por los elementos de la Marina, y puestos a disposición de la Fiscalía de Acapulco.

Hasta el momento se desconoce más información al respecto, en tanto las autoridades no han brindado un estatus por el asesinato de Ronaldo Ventura, hermano del ex MasterChef México, Romario Ventura.