La Secretaría de Educación Guerrero informó que a partir del 1 de octubre de 2025 se reanudará con normalidad el regreso a clases en la zona centro de Guerrero.
La decisión fue tomada toda vez que se reactivó en su totalidad el transporte público, con lo cual se garantizará la movilidad y el regreso “seguro” de las y los estudiantes.
El regreso a clases aplica para todas las escuelas públicas de la Región Centro, según explica el comunicado del sector educativo de Guerrero.
Más de 500 escuelas habían permanecido sin clases en Guerrero
El Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) y Educación Estatal, coincidieron en que los docentes no deben exponerse mientras persistan los riesgos de inseguridad.
“Cuando existan situaciones de violencia o fenómenos meteorológicos que impidan el traslado, los maestros no se presentarán a clases”, explicó el dirigente Silvano Palacios.
En los últimos dos días se habían suspendido clases en 500 escuelas de Chilpancingo por hechos de violencia y falta de transporte, medida acordada entre dirigentes sindicales y autoridades educativas.
Aunque los docentes reiteraron que su regreso a las aulas dependerá de la normalización del transporte y la violencia, el gobierno informó que el regreso obligatorio a clases será este 1 de octubre de 2025.