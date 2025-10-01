La Secretaría de Educación Guerrero informó que a partir del 1 de octubre de 2025 se reanudará con normalidad el regreso a clases en la zona centro de Guerrero.

La decisión fue tomada toda vez que se reactivó en su totalidad el transporte público, con lo cual se garantizará la movilidad y el regreso “seguro” de las y los estudiantes.

El regreso a clases aplica para todas las escuelas públicas de la Región Centro, según explica el comunicado del sector educativo de Guerrero.

📢 🚨La Secretaría de Educación Guerrero informó que a partir del 1 de octubre se reanudarán con normalidad las actividades escolares en la Región Centro.



🚌 Esto, tras la reactivación total del transporte público que garantizará la movilidad y un regreso seguro a los planteles. pic.twitter.com/ZbtvAo8Zzh — Azucena Uresti (@azucenau) October 1, 2025

Más de 500 escuelas habían permanecido sin clases en Guerrero

El Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) y Educación Estatal, coincidieron en que los docentes no deben exponerse mientras persistan los riesgos de inseguridad.

“Cuando existan situaciones de violencia o fenómenos meteorológicos que impidan el traslado, los maestros no se presentarán a clases”, explicó el dirigente Silvano Palacios.

En los últimos dos días se habían suspendido clases en 500 escuelas de Chilpancingo por hechos de violencia y falta de transporte , medida acordada entre dirigentes sindicales y autoridades educativas.

Aunque los docentes reiteraron que su regreso a las aulas dependerá de la normalización del transporte y la violencia, el gobierno informó que el regreso obligatorio a clases será este 1 de octubre de 2025.