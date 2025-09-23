Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, reafirmó su compromiso con la educación al entregar de manera simbólica más de 61.5 millones de pesos del programa PROFEXCE 2025, con el objetivo de fortalecer las nueve escuelas normales públicas y tres Centros de Actualización del Magisterio (CAM´s) en Guerrero.

Guerrero se convierte en líder nacional del PROFEXCE 2025

De acuerdo con Isaac Salazar Saldaña, director de Desarrollo Institucional de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, Guerrero se convirtió en la entidad que más recursos obtuvo este año en el PROFEXCE.

Los fondos obtenidos servirán para mejorar la infraestructura, equipamiento y materiales de las normales y CAM´s. Además, se impulsará la creación de la maestría en Educación Rural en el CREN de Iguala, proyecto que marcará un antes y después en la educación.

La gobernadora de Guerrero dio por iniciada la "Revolución Educativa" (Cortesía)

Asimismo, destacó la puesta en marcha de esquemas de movilidad nacional e internacional para enriquecer la formación de los futuros docentes.

El secretario de Educación de Guerrero, Ricardo Castillo Peña, subrayó que esta asignación histórica no solo fortalece la infraestructura, sino que es una manera de llenar de esperanza, preparación y valores a los y las maestras que estarán en las aulas, colocando a Guerrero como un referente nacional en educación normalista.