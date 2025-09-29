Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, aseguró que Guerrero se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más importantes de México, con cifras que superan expectativas y colocan al estado entre las playas más atractivas del país.

El “Hogar del Sol” ha reportado niveles de ocupación hotelera superiores a los de años anteriores.

Guerrero supera el 50% en ocupación hotelera

Simón Quiñones Orozco, secretario de Turismo estatal, señaló que la ocupación hotelera promedio alcanzó este domingo el 59.2%, reflejo de la confianza de los turistas en los destinos de Guerrero.

De acuerdo con las cifras, la preferencia de los turistas se refleja en una ocupación general del 60.3%. La zona Dorada lidera con 72.5%, seguida por la zona Diamante con el 48% y la Bahía Histórica con 42.5%.

Guerrero tuvo la ocupación hotelera del más del 50% este domingo (Cortesía)

Mientras que el binomio Ixtapa-Zihuatanejo mantiene un sólido liderazgo con 65.3%, mientras que Taxco, ícono cultural y colonial, reporta 46.9%, y La Unión registra 35.4%.

Con estos indicadores, Guerrero se mantiene en un proceso de transformación turística con visión de futuro, gracias a las estrategias que fortalecen la promoción, infraestructura, conectividad y calidad de los servicios.