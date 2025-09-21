La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, consolida al estado como uno de los destinos turísticos más atractivos de México, ubicándose entre los cinco con mayor inversión proyectada a nivel nacional.

De acuerdo con la Cartera de Inversión Turística 2025, México alcanzó los 22 mil millones de dólares en inversión, un incremento del 53% respecto a la primera versión publicada en abril. Guerrero figura junto con Nayarit, Hidalgo, Jalisco y Quintana Roo como uno de los estados con mayor inversión turística.

Evelyn Salgado Pineda fortalece la inversión turística y el desarrollo económico en Guerrero

Como resultado de la gestión de la mandataria ante cámaras empresariales como CANACO y el Consejo Coordinador Empresarial, se identificaron 62 proyectos turísticos en Guerrero con una inversión de 50 mil 957 millones de pesos, que se traducen en generación de empleo, crecimiento económico y mayor confianza en la estabilidad del estado.

Eventos internacionales como el Abierto Mexicano de Tenis 2025, con más de 75 mil asistentes y una derrama económica de 650 millones de pesos, y el Congreso Mexicano del Petróleo (CMP 2025), con 10 mil especialistas y beneficios por 180 millones de pesos, han reforzado la recuperación económica del estado.

Evelyn Salgado Pineda impulsa a Guerrero como destino turístico de inversión. (Cortesía )

A su vez, el secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, destacó proyectos emblemáticos como:

Modernización del Hotel El Cano

Desarrollo del complejo Dreams

Reactivación de Armando’s Le Club

Rehabilitación del CICI, con inversión de 200 millones de pesos

Además, se han abierto nuevos restaurantes y centros de entretenimiento en la Zona Dorada y Diamante de Acapulco, fortaleciendo la oferta turística.

Evelyn Salgado Pineda fortalece relaciones estratégicas para potenciar la inversión turística en Guerrero

La gobernadora ha estrechado lazos con inversionistas como Carlos Slim y Juan Antonio Hernández, presidente de Grupo Autofin, quien anunció un complejo turístico con 12 edificios, hospital y universidad, orientado al turismo de salud y de retiro.

Asimismo, se han destinado cerca de mil millones de pesos para mejorar los aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo, incrementando rutas y frecuencias aéreas, en coordinación con el Gobierno Federal y el sector privado.

Con estas acciones, Evelyn Salgado Pineda, en coordinación con la Secretaría de Turismo federal y la Secretaría de Turismo estatal, reafirma su compromiso de impulsar proyectos estratégicos que consolidan a Guerrero como un destino confiable para la inversión, el turismo y el desarrollo económico.