El Municipio de Querétaro reactivó el vuelo Querétaro–Acapulco–Querétaro, operado por la aerolínea TAR, una conexión aérea que fortalece la oferta turística del estado y acerca al Bajío a uno de los destinos de playa más emblemáticos del país.

Acapulco y Querétaro fortalecen su intercambio turístico

Durante la ceremonia de reactivación, la secretaria de Turismo del Municipio de Querétaro, Mariana Ortiz, destacó la importancia histórica y cultural que une a ambas ciudades.

Agradeció la anfitrionía de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, y del secretario de Turismo local, Noé Peralta, además de reconocer el compromiso del gobernador Mauricio Kuri y del alcalde Felipe Macías, quienes impulsan iniciativas que fortalecen el turismo nacional.

Marina Ortiz Cabrera subrayó que esta reactivación coloca a Querétaro a solo una hora de una playa, ampliando la oferta turística regional y fortaleciendo el flujo de visitantes hacia Acapulco.

Querétaro reabre tura aérea a Acapulco tras años de pausa. (Cortesía )

Por su parte, la presidenta municipal Abelina López afirmó que Acapulco recibe a Querétaro con afecto y hospitalidad, invitando a los queretanos a redisfrutar las playas, historia y grandeza del puerto, y destacando que este intercambio fortalecerá a ambos destinos.

Finalmente, el secretario de Turismo de Acapulco, Noé Peralta, reconoció el valor del enlace aéreo al asegurar que este vuelo representa unión, trabajo conjunto y nuevas oportunidades para las economías locales.