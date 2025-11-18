El puerto más famoso de México está a días de vivir uno de los espectáculos más emocionantes del año, pues el Acapulco Airshow 2025 se llevará a cabo del 21 al 23 de noviembre en la Bahía de Santa Lucía.

Este lugar será el escenario principal donde pilotos de talla mundial realizarán acrobacias que prometen atraer a miles de turistas y proyectar a Acapulco a nivel internacional.

Pilotos internacionales conquistarán Acapulco

El secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, dio a conocer que los últimos detalles están listos para garantizar un show de altura que combine entretenimiento, seguridad y una derrama económica positiva.

Bahía de Santa Lucía preparada para el Acapulco Airshow 2025 (Cortesía)

Asimismo, detalló que este evento forma parte de la estrategia impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para fortalecer la reactivación económica y turística de Guerrero.

El Acapulco Airshow reunirá a figuras reconocidas del aerobatismo, entre ellos:

Scott Farnsworth

Skip Stewart

Brad Wursten

Melissa Burns

The Pink Jet

Águilas Aztecas

Los pilotos realizarán maniobras aéreas como giros extremos, vueltos rasantes y acrobacias sincronizadas, las cuales serán el principal atractivo durante el fin de semana.

El gobierno estatal señaló que eventos de esta magnitud no solo atraen visitantes, sino que fortalecen la confianza en Acapulco como sede de grandes espectáculos.

Además, los hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios esperan un aumento significativo en la afluencia turística, lo que podría marcar un cierre de año positivo para el sector.

El Acapulco Airshow 2025 promete consolidarse como uno de los eventos insignia del puerto, reafirmando su liderazgo turístico y su capacidad de recibir espectáculos de clase mundial.