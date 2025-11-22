Miles de turistas y residentes abarrotaron las playas este 22 y 23 de noviembre para disfrutar del Air Show 2025, uno de los espectáculos aéreos más impresionantes de México y del mundo, que volvió gracias a las estrategias de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Con más de 20 aeronaves, acrobacias extremas, paracaidismo y la presencia de tres mujeres piloto, el evento se convirtió en un atractivo clave para el turismo en el cierre del año.

Air Show 2025 se consolida como uno de los eventos más importantes de Acapulco

Desde la Zona Dorada, la gobernadora, acompañada por el secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, encabezó la transmisión especial del espectáculo, destacando que esta edición fue preparada con mucho cariño para locales y turistas.

Acapulco registra más del 80% en ocupación hotelera por el Air Show 2025 (Cortesía)

Asimismo, se dio a conocer que el Air Show se llevó a cabo con dos funciones por día:

De 11:00 a 12:30 horas

De 14:30 a 18:30 horas

Para garantizar el acceso visual y auditivo, el gobierno estatal dispuso transmisiones en redes sociales y habilitó equipos de sonido en el Asta Bandera y Plaza Quebec, donde cientos de asistentes siguieron la narración oficial.

Acapulco reporta 87.7% de ocupación

Evelyn Salgado informó que el puerto alcanzó una ocupación hotelera del 87.7%, impulsada por el Air Show y una agenda turística robusta. Por su parte, Quiñones Orozco añadió que este evento se suma a otros como la Convención Internacional de Minería, la llegada de cruceros y el próximo Major Premier Pádel.

Con estas estrategias, el gobierno estatal reafirma su compromiso por impulsar y reactivar el turismo en Acapulco con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y regional.